“一夫多妻家族”驚きの実態 「ふざけるな！」第1夫人＆第2夫人の初対面を回想
ABEMAのドキュメントバラエティ番組の新シリーズ『愛のハイエナ season5』#4が27日放送。#4では、マレーシアの豪邸で暮らす“一夫多妻家族”の不思議な生活に密着した。元お笑いコンビ・尼神インターのナ酒渚が現地を訪れ、その実態をレポートした。
【写真】夫＆第1夫人＆第2夫人の3ショット
今回、渚は近年経済発展エリアとして注目を集めるマレーシア・ジョホールバルで“一夫多妻生活”を送る日本人男性、たかさん（37歳）の豪邸を訪問。第1夫人・えりさん（39歳）、第2夫人・あやさん（43歳）、4人の子どもたちと家賃40万円の豪邸で暮らす“一夫多妻生活”の実態に迫った。2025年8月に長年の夢だった海外移住を実現させたたかさんは、移住を機に2人の妻、子どもたちと共同生活をスタート。現在暮らす3階建ての豪邸には夫人それぞれの寝室があり、夫人は1日おきに順番でたかさんと一緒に寝ているという。
投資家として活動するたかさんは、「2000万円ぐらい溶かしたことがある」と語りつつ、現在の資産は「20億円」と明かす。そんなたかさん個人の寝室には、ベッドの上に驚くべき額の現金が積み上げられている光景が待ち受けていた。あまりに生々しい光景に、渚は「え！？本物！？」「子どもが見ていいやつかな」と動揺。現金を置いている理由について、たかさんは「モチベーションを上げるため」「トレードは孤独なので」と、驚愕のモチベーション維持法を明かした。資産20億円の夫が山積みにして日々眺める、現金の驚くべき総額は…？
また、密着中には“一夫多妻家族”になった経緯についても語られた。29歳の頃、投資で成功し、会社を辞めたたかさんは“自分の幸せ”について考え、「2人目の妻が欲しいと思っちゃった」と振り返る。2016年に第1夫人・えりさんと結婚していたたかさんは「幸せだったし、不足とかなかった」としたものの、「これが増えたらもっと幸せかな」と“一夫多妻”という考えが浮上。その思いを打ち明けられた第1夫人・えりさんは、たかさんの考えを理解はしたものの“一夫多妻”には反対。そんな中、えりさんとの結婚から4年後の2020年、たかさんは友人主催のセミナーで現在の第2夫人・あやさんと出会うことに。
あやさんから「婚活はやめたけど、子どもが欲しい」と聞いたたかさんは、ほぼ初対面で「俺の子どもを産んでみない？」と声をかけたと振り返る。当初、あやさんとは「付き合うだけ」とえりさんと約束していたはずが、あやさんの妊娠が発覚。たかさんの裏切りに、第1夫人・えりさんは「ふざけるな！」と怒りが湧いたものの、別れるべきか悩んだ末、一度相手（あやさん）と会うことに...。あやさんが「水をかけられる覚悟で行きました」と振り返る、夫人2人が対峙した瞬間とは...？ 今では「夫の愚痴を言い合えること」をメリットとして挙げる、2人の夫人。良好な“一夫多妻家族”が成立するまでに、どんな道を辿ってきたのか…？ 衝撃の実態にスタジオMC陣も終始驚きの連発となった。
『愛のハイエナ season5』#4はABEMAで無料配信中。
