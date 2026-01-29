日向坂46「クリフハンガー」ライブ初披露映像を公開 櫻坂46ファンからも絶賛の声
日向坂46の16thシングル表題曲「クリフハンガー」のライブ初披露映像が、日向坂46 OFFICIAL YouTube CHANNELにて公開された。
【動画】櫻坂46ファンも絶賛 日向坂46「クリフハンガー」ライブ初披露映像
本映像は、1月25日にKアリーナ横浜で開催された「LAWSON 50th Anniversary presents Special LIVE 〜 櫻坂46 / 日向坂46 〜」にて初披露された際のパフォーマンスを収めたもの。1月28日のシングル発売を記念し、サプライズ的に公開された形で、初披露とは思えないほどの熱気が伝わる内容となっている。なお、公開期間は2月28日までの期間限定だ。
コメント欄には日向坂46ファンから「気迫と自信が画面からも溢れ伝わってくる！」「大野愛実ちゃんの力強い歌声本当好き」「一緒に盛り上げてくれたBuddiesに感謝です」といった声が寄せられている。
さらに、合同ライブをきっかけにパフォーマンスを目にした櫻坂46ファン（Buddies）からも反響が続出。「この日現地にいたBuddiesです！日向坂のライブは初めてだったのですが、最高に楽しかったです！！」「この曲、櫻坂にください！！ いや〜、いい曲！！」など、グループの垣根を越えた称賛のコメントが相次いでいる。
