3児の母・丸高愛実、娘たちの好物ズラリ 手料理6品並ぶ食卓披露「愛情たっぷり」「彩りが最高」
【モデルプレス＝2026/01/29】タレントの丸高愛実が1月27日、自身のInstagramを更新。娘たちの好物ばかりだという食卓を公開し、話題となっている。
【写真】サッカー元日本代表の35歳妻「娘さんたち絶対喜ぶ」好物だらけの食卓
丸高は「今日は二女の好きな豚バラ大根と長女の好きな蓮根でした」「あと最近は子供達みんな卵焼きが好きみたいで毎日卵焼き食べてます笑」とつづり、食卓を公開。メインの豚バラ大根を中心に、蓮根の金平風、もやしのナムル、豆腐とワカメの味噌汁、ブロッコリースプラウトのサラダ、卵焼きなど、6品のおかずと白米が並ぶ彩り豊かな食卓を披露した。「＃丸高ごはん」とハッシュタグを添え、娘たちの好物が詰まった食卓となっている。
この投稿には「彩りが最高」「美味しそう」「子ども達の好物を作ってあげるの素敵」「娘さんたち絶対喜ぶ」「愛情たっぷりの食卓」「丁寧な料理」といった声が寄せられている。
丸高は、2016年にサッカー元日本代表の柿谷曜一朗と結婚し、2018年11月に第1子となる長女、2021年6月に第2子となる次女を出産。2024年8月には、第3子となる長男の誕生を報告していた。（modelpress編集部）
