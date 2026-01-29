生見愛瑠、“黒タイツ姿”に絶賛の声「神スタイル」「美脚」
モデルで女優の生見愛瑠が28日、自身のインスタグラムを更新。黒タイツを取り入れたコーディネートを公開し、ファンから称賛の声が相次いでいる。
【写真】生見愛瑠の黒タイツ美脚ショット（前から見たところ）
生見は「どんぐり見つける度喜びそう。みたいな日」とコメントを添え、レンガ調の壁を背景にした写真を投稿。グレーのニットにショートボトムス、黒タイツを合わせたコーディネートで、自然体ながらも洗練された雰囲気を漂わせた。
コメント欄には「めちゃくちゃ可愛い」「黒タイツ凄くいいです」「美脚」「神スタイル」といった声が寄せられ、際立つスタイルに注目が集まっている。
引用：「生見愛瑠」インスタグラム（＠meru_nukumi）
