この髪型、大人にハマる！！【40・50代】のこなれ & きちんと見え♡「すっきりウルフ」

大人の魅力をさりげなく引き立てたいなら、ヘアスタイルを見直すのがおすすめです。今回は、幅広い世代から注目されている「すっきりウルフ」をご紹介します。軽やかな動きを演出しつつシルエットが上品にまとまり、40・50代にも馴染みやすいのがポイント。大人女性が取り入れやすい「すっきりウルフ」をぜひ参考にしてみて。

きちんと感のある大人なウルフ

こちらは@kitadani_koujiroさんが「動きのあるプチウルフも人気」とコメントしているヘアスタイル。レイヤーで自然な動きと軽さを演出しています。トップをふんわりとさせることで、気になるペタンコ髪も解消できそう。首まわりがすっきりしていて、きちんと感のあるウルフヘアです。

すっきりとしたシルエットで小顔見え

@t.ikeda214さんによる「オーダー多数の小顔ネオウルフ」。レイヤーを入れて首まわりをすっきりとさせることで、小顔見えが叶いそうです。ナチュラルな仕上がりなので、あらゆるシーンに馴染むのもポイント。こなれた印象に見せたい大人女性にぴったりです。

軽やかで上品なボブウルフ

首元のくびれがかわいいウルフボブ。ボブをベースにすることで、カジュアルになりすぎず上品に仕上がっています。@nico_saki.0420さんは「かなり軽めなスタイル」とコメント。ウルフカット特有の軽やかな仕上がりが気分まで軽くしてくれそうです。

大人に似合うウルフ × ハイライト

こちらは、ウルフカットにハイライトを組み合わせたヘアスタイル。ハイライトを入れることでレイヤーの動きが引き立っています。立体感を演出できるので、ボリューム感をプラスしたい人にもおすすめ。大人女性の髪の悩みを解消しながら、おしゃれなヘアスタイルを楽しめそうです。

writer：Nakazono Sayuri