高市首相を支える首相補佐官の井上さんは自民支持層の8割近くを固め、優位に立っています。中道の丸尾さんは中道支持層を9割近く固め、あとを追っています。参政の吉富さん、維新の山本さん、共産の岩本さんは追い上げを図ります。

福岡2区は、各候補の訴えも合わせてお伝えします。



共産の新人・貫洞さんは、憲法9条を生かした政治の実現を訴えます。



■共産・新 貫洞基裕氏（44）

「日本政府はきちんと核兵器の廃絶、平和に基づいたことをやってほしい。憲法9条を生かした政治、それができる政治をつくっていきたい。」



前回、比例復活に甘んじた自民の前職・鬼木さんは、連立を離脱した公明党からの支援が見込めない中、高市首相の人気を自身の票につなげたい考えです。



■自民・前 鬼木誠 氏（53）

「選挙の争点がそもそも、高市首相でいいのかどうかを問いたいということですから、もうそれを支えるということで手応えはしっかりある。」



前回、接戦の末、鬼木さんに勝利した中道の前職・稲富さんは、新党に対する有権者の反応がつかめていないものの、訴えを届けるために地域を細かく回る戦い方はこれまでと変わらないと話します。



■中道・前 稲富修二氏（55）

「いろんな構図も変わりましたし、私は分からないんです。ただ私がこれまで積み上げてきた票をどこまで伸ばせるのかということを考えています。」



前回の参院選で躍進した参政の新人・木下さんは、党が掲げる政策を前面に押し出して、鬼木さんと稲富さんのライバル対決に割って入りたい考えです。



■参政・新 木下敏之氏（65）

「2区だからチャンスがあると思って出ているんです。積極財政と外国人移民を抑えるということはセットだということをちゃんと伝えたいと思っています。」



6度目のライバル対決が軸となる福岡2区。今回も自民の鬼木さんと中道の稲富さんが競り合っています。鬼木さんは自民支持層のおよそ8割を固め、国民支持層にも3割近く浸透しています。一方の稲富さんは中道支持層の9割以上を固め、無党派層でも3割近くから支持を得ています。参政の木下さんは参政支持層の6割近くをまとめる一方、無党派層への浸透が課題です。共産の貫洞さんも懸命に追っています。

福岡3区です。



6期目を狙う自民の古賀さんが、自民支持層の8割を固めるなどやや先行しています。中道支持層の8割を固める仁戸田さんが、古賀さんを追う展開です。維新の天野さんと共産の原賀さんは、支持の拡大を図ります。

福岡4区です。



自民の宮内さんが一歩リードです。自民支持層の7割半ばを固めたほか、幅広い年代に浸透しています。宮内さんを追う国民の許斐さんは国民支持層を6割まとめています。参政の原田さんは伸び悩んでいます。

福岡5区です。



自民の栗原さんが優勢です。自民支持層を8割固めています。国民の川元さんは国民支持層への浸透は5割半ばとなっていて、巻き返しを狙います。参政の岡部さんと社民の那須さんは知名度の向上が課題です。

福岡6区です。



5期目を目指す鳩山さんは自民支持層を8割近く固めるなど、安定した戦いを展開しています。国民の近藤さんは国民支持層の6割をまとめています。共産の河野さんは支持に広がりを欠いています。

次は7区です。



■自民・前 藤丸敏氏（66）

「国交省、農水省、一番真骨頂は財務省です。今ずっとやってきていますんで、他の人よりも数段、政治力はあります。」



■中道・新 亀田晃尚氏（54）

「人間中心主義、命と暮らしを大切にする。それこそ命より大切なものはありません。」



福岡で唯一、一騎打ちとなった7区は自民の藤丸さんがリードしています。藤丸さんは自民支持層の8割半ばを固めたほか、全ての年代に浸透しています。中道の亀田さんは中道支持層の8割半ばを固めていて、追い上げを図ります。

続いて、福岡8区です。



自民の麻生さんが16回目の当選に向けて安定した戦いとなっています。れいわの沖園さんと無所属の森田さんは伸び悩んでいます。

続いて、福岡9区です。



■共産・新 山田博敏氏（64）

「行き過ぎた大企業や富裕層の減税、様々な恩恵、これを変えていく。政治の根っこ、経済の根っこをやはり変えていかなければ国民生活を守ることができない。」



■自民・新 三原朝利氏（48）

「高市首相のもとで、この北九州、福岡9区にもう一度、保守の旗を自民党の旗をここで立てることだと思っています。」



■国民・新 大塚弘尊氏（32）

「汗水流して働く皆様の基本給を上げていく。それが本当に必要だと考えています。働く者の立場に立って私、しっかりとこの選挙戦、皆様に賃金のアップ、訴えてまいりたい。」



■無所属・前 緒方林太郎氏（53）

「日本が危ない、壊れるんじゃないかということに対して、わが身をていしてでも自分自身がその防御壁に、守る壁になっていきたいとそう思っています。」



無所属の緒方さんは幅広い支持層に浸透していて、優位に立っています。解散直前に公認された自民の三原さんは固めた自民支持層が6割に届かず、浸透を図っています。国民の大塚さんと共産の山田さんが懸命に追いかけます。

福岡10区です。



自民の吉村さんと、6回目の当選を目指す中道の城井さんが接戦となっています。無所属の大石さん、参政の熊本さん、共産の古賀さんは、支持の拡大を図ります。

与党対決となっている、福岡11区です。



元総務相で自民の元職・武田さん、前回、接戦を制した維新の前職・村上さんが激しく競り合っています。武田さんは自民支持層の6割半ばをまとめていますが、村上さんも自民支持層の2割半ばに食い込んでいます。中道の辻さんは中道支持層の7割近くを固め、追いかけます。参政の井上さんと社民の志岐さんは懸命に支持の広がりを図っています。

続いて、佐賀1区です。



減税日本・ゆうこく連合を立ち上げた原口さんと、選挙区で4連敗中の自民の岩田さんが接戦です。参政の重松さんは支持層以外への浸透が課題です。

佐賀2区です。



5度目の対決で一騎打ちとなった中道の大串さんと自民の古川さんは、横一線の戦いとなっています。



今回の調査では、一定数の回答者が投票する候補者や政党をあげておらず、今後、情勢が変化する可能性もあります。



