名古屋では午後4時半時点で既に雨が降っているところもありますが、このあと雪に変わる可能性があるという予想になっています。では、雨雲・雪雲の様子を見ていきます。

【画像を見る】いつどこで雪が降る？名古屋や岐阜でも雪 最新の雪シミュレーション

きょうは日本海から雲が流れ込み、東海3県の平地も含めて広く雪や雨が降っている状況です。名古屋や岐阜などは、雨やみぞれが降っているという所がほとんどですが、このあと夜までには雪に変わるところが多くなりそうです。

今夜は岐阜･名古屋も雪予想

【雪予想】

午後6時の予想では、岐阜・名古屋も雪になってくる見込みです。さらに午後10時頃には、岐阜県を中心に広く雪。名古屋の辺りは雪雲かからない予想になっていますが、弱い雪が続く可能性があります。



岐阜郡上市・揖斐川町のあたりは、活発な雪雲が一時的にかかるようなおそれもあり、強まるような雪に注意してください。

あすは三重で雪が降りやすく…

きょういっぱいは濃尾平野など雪が降りやすくなりますが、あす未明には岐阜・名古屋の雪はやむ予想。その後は、三重県北中部で雪が降りやすくなります。



津も明日の朝にかけて雪の降るような時間がある見込みです。三重県は内陸部を中心に、夕方にかけて雪が降りやすくなる予想です。

岐阜山地では、あすの夜にかけて雪予想

岐阜県の山地では、あす夜にかけて雪が降りやすく、揖斐川町・関ケ原町あたりは明日も雪が降りやすいという予想です。



名古屋の市街地は積もる可能性は低いですが、関ケ原町あたりの平地でも、また一気に積雪となるおそれがあります。交通への影響なども十分ご注意ください。

あすの予想最高気温は名古屋・岐阜で6℃

【週間予報】

あすは日中晴れ間もありますが、最高気温は名古屋・岐阜で6℃と厳しい寒さが続く予想です。来週半ばには、再び寒さが和らいでくる予想ですが、この先も、しばらくはまとまった雨が降らない予想dえす。



引き続き、空気の乾燥にはご注意ください。