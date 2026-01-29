レアル・マドリードが勝ち点1差でストレートインを逃し、プレーオフへ

UEFAチャンピオンズリーグ（CL）は1月28日にグループステージ最終戦が各地で行われ、アーセナル（イングランド）を筆頭に16強にストレートインの8チームなど順位が確定した。

アーセナルは最終戦でアルマトイ（カザフスタン）に3-2で勝利して8戦全勝の首位通過を決めた。日本代表DF伊藤洋輝が所属する名門バイエルン・ミュンヘン（ドイツ）もPSV（オランダ）に勝利して7勝1敗の勝ち点21で2位通過している。

16強以降の戦いにストレートインできる8位と9位のボーダーは、勝ち点16と勝ち点15のところに発生した。日本代表MF守田英正が所属のスポルティング（ポルトガル）やチェルシー（イングランド）、バルセロナ（スペイン）、マンチェスター・シティ（イングランド）が最終戦の勝利で勝ち点16に伸ばした一方で、敗れたレアル・マドリード（スペイン）は勝ち点15にとどまった。シティまでが8位を確保し、レアルは9位と勝ち点1差が明暗を分けた。

さらに厳しい争いになったのは、16強を懸けたプレーオフに進出する24位と敗退が決まる25位の間にできるボーダーになった。ここは勝ち点9に5チームが並ぶ大混戦になったが、最終戦でアトレティコ・マドリード（スペイン）に勝利したボデ・グリムト（ノルウェー）と、レアルを下したベンフィカ（ポルトガル）が得失点差で突破。一方でフランスの名門マルセイユは得失点差で1点及ばずに敗退となった。

今後は9位から25位の16チームがホーム＆アウェー方式でのプレーオフを行い、勝利した8チームに8位以内の突破チームを合わせた16チームが決勝トーナメントへ進む。ファンからは「おもろすぎるやろこれ」「ストレートインの5/8がプレミアなのすごいな」といった声が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）