ROIROM×ABCマート FILA「Distracer」キャンペーンが開始「ぜひお揃いで！」
ABCマートは、本多大夢と浜川路己によるユニット・ROIROMを起用したキャンペーンの第一弾を開始した。
【写真】かっこいい…！ROIROMのFILA「Distracer」着画ソロショット
キャンペーンとして、ROIROMがスポーツブランド・FILAの人気スニーカー「Distracer」のイメージキャラクターに就任。新ビジュアルや、メイキング＆インタビュー映像が公開された。また、ABC-MARTの店内では、ROIROMによる店内放送が展開されている。
新ビジュアル＆ムービーでは、ROIROMが実際に「DISTRACER」を着用したスタイリングを公開。春を感じさせるあたたかい空気感で、「DISTRACER」の存在感と軽やかさを表現している。
キャンペーン期間中には、対象商品を1点以上購入した人に、ROIROMのオリジナルフォトカードを先着順で配布する。また、全国の50店舗限定で、等身大パネルも展示される。
「DISTRACER」シリーズは、丸みのある存在感のあるフォルムと、軽さ＆履きやすさが魅力の人気モデル。厚底設計によるスタイルアップ効果もあり、男女問わず幅広い層から支持を集めている。シリーズには、ハートロゴがアクセントの「DISTRACER HEART」や、側面のスクリプトロゴが印象的な「DISTRACER SCRIPT」など、デザイン性豊かなモデルがラインナップされ、シーンや気分に合わせて選べる豊富なバリエーションも魅力だ。
■ROIROM コメント
――FILA「Distracer」イメージキャラクターに就任した感想は？
本多大夢：すごい光栄な！
浜川路己：ありがたいですね！
本多大夢：本当にうれしい限りですね。
――FILA「Distracer」を実際に履いてみていかがですか？
本多大夢：本当にファッショナブルなのに、軽量。普段の長距離移動でも使っていただけると思いますし、かわいさも両立しているということで、ぜひみなさんたくさん履いていただきたいなと思います。
――最後にメッセージを。
本多大夢：こちら（FILA「Distracer」）はABCマート限定で購入できます！
浜川路己：数量限定のノベルティキャンペーンも開催します！
本多大夢：僕たちもとても気に入っているこのシューズをぜひお揃いで楽しみましょう！
