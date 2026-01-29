º®»¨´ËÏÂ¤ØµþÅÔ»Ô¥Ð¥¹¡¢Á°¾è¤ê¤Ë¡¡28Ç¯ÅÙËö¤ÎÆ³ÆþÌÜ»Ø¤¹
¡¡µþÅÔ»Ô¤Ï29Æü¡¢»Ô¥Ð¥¹¤Î¾è¹ß¸ý¤òÊÑ¹¹¤·¡¢½¾Íè¤Î¡Ö¸å¤í¾è¤ê¸åÊ§¤¤¡×¤«¤é¡ÖÁ°¾è¤êÀèÊ§¤¤¡×¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£´Ñ¸÷µÒ¤¬Â¿¤¤Ï©Àþ¤Ç½»Ì±¤ÎÆü¾ïÅª¤Ê°ÜÆ°¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¡¢º®»¨´ËÏÂ¤¬ÁÀ¤¤¡£¼ÖÎ¾¤äÄäÎ±½ê¤Î²þ½¤¤¬É¬Í×¤Ç¡¢2028Ç¯ÅÙËö¤ÎÆ³Æþ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ºß¤Ï¼ÖÎ¾¤ÎÃæ¤Û¤É¤ÎÈâ¤«¤é¾è¤ê¡¢¹ß¤ê¤ë»þ¤Ë±¿Å¾ÀÊ²£¤Ç±¿ÄÂ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤ÆÁ°Êý¤ÎÈâ¤«¤é½Ð¤ëÎ®¤ì¡£¤³¤ì¤òµÕ¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¾è¼Ö¸å¤Ë¾èµÒ¤¬Á°Êý¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢¸åÊý¤«¤é¹ß¤ê¤è¤¦¤È¤¹¤ë¾èµÒ¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤º¡¢ÃÙ±ä¤Î°ì°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Á°¾è¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È¹ß¼Ö¸ý¤¬¼ÖÎ¾¤ÎÃæ¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¸åÊý¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Î°ÜÆ°µ÷Î¥¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ê¡¢¹ß¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¸«¹þ¤à¡£