±Ê»³Îµ¼ù¡Öº£Ç¯¤Ï¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¡×¡¡½ÀÆ»GS¥Ñ¥ê¡¢Éð²¬¤â°ÕÍß
¡¡½ÀÆ»¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡ÊGS¡Ë¥Ñ¥êÂç²ñÂåÉ½¤¬29Æü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ60¥¥íµéÆ¼¥á¥À¥ë¤ÇºòÇ¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤òÀ©¤·¤¿±Ê»³Îµ¼ù¤Ï¡ÖÆ§¤óÄ¥¤ê»þ¤ÎÇ¯¡£º£Ç¯¤Ï¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È2Ç¯¸å¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯12·î¤ÎGSÅìµþÂç²ñ¤Ï3°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö»ØÆ³¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¾¡¤È¤¦¤È¡¢¸å¼ê¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¡£¹¶¤á¤ÆÅê¤²¤ëËÜÍè¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÁÈ¤ß¼ê¤Îµ»½Ñ¤Ê¤É¤òËá¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡66¥¥íµéÀ¤³¦²¦¼Ô¤ÎÉð²¬µ£¤âGSÅìµþ¤Ï3°Ì¡£¸ÞÎØ2Ï¢ÇÆ¤Î°¤Éô°ìÆó»°¤ËÇÔ¤ì¡¢´¬¤ÊÖ¤·¤ò´ü¤¹¡£¡Ö»î¹ç¤Ç¤Ï¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤È»×¤¦¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£