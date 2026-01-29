1月25日に行われた世界ラリー選手権（WRC）の中継に、お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平がゲスト出演。番組終盤、自身のYouTubeチャンネルでもまだ明かしていないという“新たな愛車”の購入を告白し、視聴者を騒然とさせる一幕があった。

【映像】長田、納車された約1300万円の愛車（実車の様子）

世界最高峰の公道レース・WRCの開幕戦。伝統のモンテカルロを舞台に繰り広げられる激闘を見守っていたスタジオでは、長田が納車直後である新車価格約1300万円のレクサス『GX550』についてなど、自身の愛車についても触れられた。そうした中、番組の終盤で長田は「これ、まだ自分のYouTubeとかでも出してないんですけど……」と前置きしつつ、新たな車の購入を告白した。

「光岡自動車の『M55』っていう車がありまして。抽選だったんですけど、応募したら当たっちゃって。それを今、乗っているんですけど」

長田が購入を明かした愛車は約800万円

長田が購入を明かした『M55』は、光岡自動車が創業55周年を記念して発表したコンセプトカーを市販化したモデル。創業と同じ1968年生まれの世代をターゲットとしたクラシカルなデザインなどが大きな話題を呼び、限定台数に対して多数の応募が寄せられた希少車だ。価格は約800万円。

2300万円のレクサスが納車された直後に、さらに800万円の希少車を追加購入するという“車好き”ぶり。しかも「抽選に当たったから」という理由での即決に、視聴者も反応せずにはいられなかった。

コメント欄には「まじか笑」「車買いすぎw」「当たったから買うって…」など、車好きとして数々の愛車を所有し、納車直後でもあるにも関わらず、またしてもカーマニア垂涎のレアなモデルを購入したことに驚きの反響が多数寄せられた。