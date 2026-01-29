英ロックバンド、ローリング・ストーンズのフロントマン、ミック・ジャガー（82）の孫娘のパートナーが、数日前から行方不明になっており、家族から捜索願が出されていることが分かった。米ピープル誌や英BBCなど複数のメディアが報じている。

行方不明になっているのは、ミックの次女でモデルのジェイド・ジャガー（54）の娘アッシジ・ジャクソンさん（33）のパートナーのシェフ、アレクサンダー・キー氏（37）で、BBCによると23日午後2時半頃に英コーンウォールの沿岸の村ボスキャッスルのパブで目撃されたのを最後に行方が分からなくなっているという。キー氏はアッシジさんと2010年から交際しており、14年にはミックの初ひ孫となる娘も授かっている。

警察による捜査でその後、翌24日午後3時25分ごろにオールドロード沿いのパブ「ザ・ウェリントン」の前を歩いている姿が防犯カメラに映っていたことが新たに分かったが、それ以降の足取りは不明だという。警察はキー氏や居場所に関する情報提供を求める一方、「安否が心配される」と声明を発表している。

ジェイドも自身のインスタグラムで26日、支援と情報提供を求める投稿を行っており、何人かのフォロワーから情報が寄せられているとピープル誌は伝えている。

ミックは5人の女性との間に8人の子どもがおり、5人の孫と3人のひ孫がいる。ローリング・ストーンズの代理人からは、この件に関してコメントは発表されていない。（千歳香奈子）