衆議院選挙が公示されて2日です。



NNNと読売新聞は共同で衆院選の世論調査を行い、秋田放送、独自の取材も加えて序盤の情勢を分析しました。



秋田1区は自民党の前の議員が先行、秋田2区と秋田3区はいずれも激戦の様相です。



NNNは、読売新聞と共同で衆院選が公示された27日と28日の2日間、今回の衆院選について世論調査を行いました。



調査は電話とインターネットで実施し、県内の有権者を含むあわせて29万6,268人から回答を得ました。





県内3つの選挙区について秋田放送の独自の取材も加えて序盤の情勢を分析しました。まずは内閣支持率です。高市政権を支持すると答えた県内の有権者は6割近くにのぼり、支持しないと答えた人の倍以上となりました。支持政党は自民党が全体の3分の1以上を占め、中道改革連合は1割強、次いで国民民主党が1割弱となっています。それに続くのが参政党で、日本維新の会や共産党を上回っています。続いて選挙区の情勢です。秋田1区には前の議員1人と5人の新人が立候補しています。冨樫博之氏は自民党支持層の7割以上を固めました。また、日本維新の会の支持層の3割余りに浸透。年代別で見てもすべての世代から最も支持を集め、ほかの候補を大きく引き離しています。その冨樫氏を追う早川周作氏は、中道改革連合の支持層の約8割を固めました。木村佐知子氏は国民民主党の支持層の半数近くから支持を集めています。松浦大悟氏と佐藤美和子氏、鈴木知氏は支持が広がっていません。秋田2区にはいずれも前の議員の2人が立候補しています。福原淳嗣氏は自民党の支持層の約8割を固めました。また国民民主党の支持層の4割以上に浸透。一方、無党派層の支持は約1割にとどまっています。緑川貴士氏は中道改革連合の支持層の9割以上を固めています。また選挙区で立候補者のいない共産党支持層の約7割から、無党派層の3割以上から支持を集めています。高市内閣への支持率を背景にした福原氏を緑川氏が激しく追いかける熾烈な争いとなっています。秋田3区も一騎打ちです。いずれも前の議員が立候補しています。御法川信英氏は自民党支持層の約7割を固めたほか、内閣支持率が高い、若い世代から多くの支持を集めています。村岡敏英氏は国民民主党の支持層の8割以上を固めたほか、中道改革連合の支持層の約6割に浸透しています。7度目の争いとなっている2人。今回も激戦で、序盤は両者譲らず、横一線の展開です。しかし今回の調査では一定数の回答者が小選挙区で投票する候補者をあげていないため、今後情勢は変化する可能性があります。衆院選の投票日は来月8日日曜日で、28日から期日前投票も始まっています。