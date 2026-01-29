板垣李光人、24歳バースデー報告SHOTに反響「ますます男前に」「キラキラでイケイケ」

1月28日、板垣李光人がInstagramを更新。同日に24歳の誕生日を迎えたことを報告した。

【写真】ハイトーンヘアSHOTで24歳バースデーを報告

板垣は、自身のInstagramアカウントにて、「24歳になりました。」と切り出すと、「あつちう間です。 こうしてどんどん加速してゆくのだと感じると、追い付け追い越せで己も加速して参らねばという思いです。」「息切れしない程度に、走ってまいります。」とコメント。

続けて、「そして各位、今年もたくさんの祝福をありがとうございます。 毎年こうして人の無条件の優しさに触れると、あたたかい気持ちに包まれるばかりです。」「先に申し上げた走るということも、たくさんの方の手をお借りして成し得ることです。」「24歳の板垣も、何卒よろしくお願い申し上げます。」と綴り、指で“2”と“4”を示している、ハイトーンヘアの自身の写真を公開した。

この投稿に対し、ファンからは祝福の声と共に、「ますます男前になってますな」「髪の毛カッコよすぎる！！！」「キラキラでイケイケな24歳！」「目の保養です」といったコメントも寄せられていた。

2012年に俳優デビューした板垣は、映画『八犬伝』『はたらく細胞』『陰陽師０』で第48回日本アカデミー賞 新人俳優賞を受賞。さまざまな作品で存在感を発揮しており、2026年は主演映画『口に関するアンケート』の公開が予定されている。