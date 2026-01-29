気象庁によりますと、西日本の日本海側を中心に、３０日にかけて大雪となる所があるということです。

3日（火）までの雪雨シミュレーション

気象庁は、大雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、着雪やなだれに注意を呼びかけています。

気象庁によりますと、鳥取県東部では、３０日にかけて警報級の大雪になる可能性があるということです。

▶2９日（木）～2月３日（火）中国・四国地方の雪雨シミュレーション

２９日（木）

気象庁によりますと、



２９日夜の広島県は、北部では寒気や湿った空気の影響で曇り、雪の降る所があるでしょう。南部では高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。



岡山県は、北部では寒気や湿った空気の影響で曇り、雪の降る所があるでしょう。雷を伴う所がある見込みです。南部では高気圧に覆われて晴れるでしょう。



鳥取県は、寒気や湿った空気の影響で雪が降るでしょう。雷を伴う所がある見込みです。



島根県は、寒気や湿った空気の影響で東部や隠岐を中心に雪が降るでしょう。雷を伴う所がある見込みです。



香川県は、寒気や湿った空気の影響で概ね曇るでしょう。



愛媛県は、寒気や湿った空気の影響で概ね曇りとなるでしょう。



高知県は、高気圧に覆われて概ね晴れるでしょう。



徳島県は、南部では高気圧に覆われて概ね晴れますが、北部では寒気や湿った空気の影響で概ね曇りとなるでしょう。

３０日（金）

３０日の広島県は、寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、北部では雪の降る所があるでしょう。



岡山県は、寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、北部では明け方から朝は雪が降る見込みです。雷を伴う所があるでしょう。



鳥取県は、寒気や湿った空気の影響で断続的に雪が降るでしょう。雷を伴う所がある見込みです。



島根県は、寒気や湿った空気の影響で曇り、東部や隠岐を中心に断続的に雪が降るでしょう。雷を伴う所がある見込みです。



香川県は、寒気や湿った空気の影響で概ね曇りとなるでしょう。



愛媛県は、寒気や湿った空気の影響で概ね曇りとなるでしょう。



高知県は、引き続き高気圧に覆われて概ね晴れる見込みです。



徳島県は、南部では高気圧に覆われて概ね晴れますが、北部では寒気や湿った空気の影響で概ね曇りとなる見込みです。

３１日（土）

1日（日）

２日（月）

３日（火）

▶2９日（木）～３日（月）中国・四国地方の雪雨シミュレーション



予想にはブレ幅があるため、今後の気象情報をこまめに確認してください。