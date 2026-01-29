【雪】中国・四国地方ではいつ降る？ 雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒を 広島・岡山・山口・鳥取・島根・香川・愛媛・高知・徳島 29日（水）～2月3日（火）雪雨シミュレーション【気象庁 29日午後6時更新】
気象庁によりますと、西日本の日本海側を中心に、３０日にかけて大雪となる所があるということです。
気象庁は、大雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、着雪やなだれに注意を呼びかけています。
気象庁によりますと、鳥取県東部では、３０日にかけて警報級の大雪になる可能性があるということです。
▶2９日（木）～2月３日（火）中国・四国地方の雪雨シミュレーション
２９日（木）
気象庁によりますと、
２９日夜の広島県は、北部では寒気や湿った空気の影響で曇り、雪の降る所があるでしょう。南部では高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。
岡山県は、北部では寒気や湿った空気の影響で曇り、雪の降る所があるでしょう。雷を伴う所がある見込みです。南部では高気圧に覆われて晴れるでしょう。
鳥取県は、寒気や湿った空気の影響で雪が降るでしょう。雷を伴う所がある見込みです。
島根県は、寒気や湿った空気の影響で東部や隠岐を中心に雪が降るでしょう。雷を伴う所がある見込みです。
香川県は、寒気や湿った空気の影響で概ね曇るでしょう。
愛媛県は、寒気や湿った空気の影響で概ね曇りとなるでしょう。
高知県は、高気圧に覆われて概ね晴れるでしょう。
徳島県は、南部では高気圧に覆われて概ね晴れますが、北部では寒気や湿った空気の影響で概ね曇りとなるでしょう。
３０日（金）
３０日の広島県は、寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、北部では雪の降る所があるでしょう。
岡山県は、寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、北部では明け方から朝は雪が降る見込みです。雷を伴う所があるでしょう。
鳥取県は、寒気や湿った空気の影響で断続的に雪が降るでしょう。雷を伴う所がある見込みです。
島根県は、寒気や湿った空気の影響で曇り、東部や隠岐を中心に断続的に雪が降るでしょう。雷を伴う所がある見込みです。
香川県は、寒気や湿った空気の影響で概ね曇りとなるでしょう。
愛媛県は、寒気や湿った空気の影響で概ね曇りとなるでしょう。
高知県は、引き続き高気圧に覆われて概ね晴れる見込みです。
徳島県は、南部では高気圧に覆われて概ね晴れますが、北部では寒気や湿った空気の影響で概ね曇りとなる見込みです。
３１日（土）
1日（日）
２日（月）
３日（火）
予想にはブレ幅があるため、今後の気象情報をこまめに確認してください。