KDDIは3月1日から、全国のau Style／auショップにおいて、小学生向けにマインクラフトの世界で学べるプログラミング教室「プロクラ Supported by au」を開始する。

今回のプログラミング教室はKEC Mirizが提供するプロクラを使ったものだ。小学生を対象に、世界的に親しまれているマインクラフトの世界観を活用し、Microsoftのビジュアルプログラミング学習環境「MakeCode（メイクコード）」を通じてプログラミング教室を開く。

2026年1月にKEC Mirizと全国のau Style／auショップでプロクラを展開する業務提携契約を締結したことで、au Style／auショップで開催されることになった。

小学校1～3年生を対象とした基礎コースと小学校4～6年生を対象とした初級コースの2つを用意している。1回60分で月4回行われる。

「プロクラ Supported by au」は提供開始に先立ち、対象のau Style／auショップにおいて無料体験教室を開催する。さらに6月までに約60カ所のau Style／auショップで開校し、以降も順次開校数を拡大していく予定だ。

