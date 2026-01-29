「一日遊べる温泉テーマパーク」ランキング、3位は岐阜のクアリゾート湯舟沢、2位箱根ユネッサン、1位は知名度抜群の施設だった

リクルートは2026年1月28日、じゃらんニュースでのアンケート調査の結果として「一日遊べる温泉テーマパーク」のランキングを発表した。温泉やプール、岩盤浴など1日中いても飽きない充実の施設を備えた温泉テーマパークを集めたもの。

都内から2時間でハワイの世界へ

ランキングで1位に選ばれたのは福島県のスパリゾートハワイアンズで、2位は神奈川県の箱根小涌園ユネッサン。3位には岐阜県にあるクアリゾート湯舟沢がランクインした。

(c)スパリゾートハワイアンズ

スパリゾートハワイアンズは「都内から2時間でハワイの世界」を売りにし、宿泊者限定で東京、新宿、横浜、さいたま、西船橋、松戸の各地から無料の送迎バスを運行するといった工夫で人気。

館内も、全天候型のウォーターパークや高低差40.5m、長さ283mで日本一というボディスライダー「ビッグアロハ」、水着で楽しむ屋外温泉ガーデン、世界最大級という江戸風情をデザインに取り入れた大露天風呂など多様なエリアで来場者を楽しませている。2006年公開で日本アカデミー賞も受賞した映画「フラガール」の舞台にもなるなど抜群の知名度もランキング1位に貢献したと見られる。

(c)箱根小涌園ユネッサン

4位以下は沖縄県、千葉県、山梨県、東京都、大阪府など各地の施設がランクインしている。

※画像ギャラリーではランキングの一覧と各施設の画像をご覧いただけます

