PO¤Î²ù¤·¤µ¶»¤Ë¡ÄÂçµÜ¤¬¿·ÂÎÀ©È¯É½¡¢¡ÈRB¡É2Ç¯ÌÜ¤Ï¼ãÊÖ¤ê¤È¹Ê¤ê¹þ¤ß¤ÇÊÔÀ®¤â¡ÖÄ©Àï¤È¶¥Áè¡×¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë

¡¡29Æü¡¢RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤¬¿·ÂÎÀ©È¯É½¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î³«Ëë¤ò1½µ´Ö¸å¤Ë¹µ¤¨¤¿Ãæ¡¢ÂçµÜ¤Î¿·ÂÎÀ©È¯É½¤Ë¤Ï¥¹¥Á¥å¥¢¡¼¥È¡¦¥¦¥§¥Ð¡¼ ¥Ø¥Ã¥É¥ª¥Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÈµÜÂôÍªÀ¸´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¡£¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÊÔÀ®¤ä¥Á¡¼¥àÊý¿Ë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2025¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢J3¤«¤é¤Î¾º³ÊÁÈ¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤¿ÂçµÜ¡£¥·¡¼¥º¥óÃæÈ×¤ÇÄ´»Ò¤òÍî¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä¹ß·Å°´ÆÆÄ¤«¤éµÜÂô´ÆÆÄ¤Ë»Ø´ø´±¤òÅÅ·â¸òÂå¤¹¤ë¤È¥Á¡¼¥à¤ÏÉüÄ´¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï6°Ì¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¡¢J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ËÎ×¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢½à·è¾¡¤Ç¤Ï3°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¤¤¿¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤È¡¢3ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤ËµÕÅ¾Éé¤±¡£¿·¥·¡¼¥º¥ó¤âJ2¤òÀï¤¦¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾º¹ß³Ê¤¬¤Ê¤¤È¾Ç¯´Ö¤ÎÆÃÊÌ¥·¡¼¥º¥ó¤ò¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢¥¦¥§¥Ð¡¼»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤³¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Î´Ö¡¢²æ¡¹¤ÏÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¿·¤·¤¤¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¼ã¼êÁª¼ê¤Îµ¯ÍÑ¡¢¿·ÀïÎÏ¤ä¿·¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£º£¤³¤½¡¢³§ÍÍ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ÈÇ®¶¸¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òËè²óËþ°÷¤Ë¤·¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ëµá¤á¤¿¡£
¡¡¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎDFßÀÅÄ¿åµ±¡¢FWÉÙ»³µ®¸÷¤¬°úÂà¤·¤¿Â¾¡¢MFÃ«ÆâÅÄÅ¯Ê¿¡¢MFÄÅµ×°æ¾¢³¤¡¢DF²¼¸ýÃÕÍÕ¡¢FW¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤Ê¤É¼ç¼´Áª¼ê¤¬°ÜÀÒ¡£¿·²ÃÆþ¤Ï¿·¿Í¤¬2Ì¾¡¢°ÜÀÒÁÈ¤¬7Ì¾¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥«¥Ã¥É¤Ï¾¯¤·½Ì¾®¤µ¤ì¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¦¥§¥Ð¡¼»á¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÊÔÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£²ó¤ÎÊÔÀ®¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¿Í¿ô¤Î¹Ê¤ê¹þ¤ß¡Ù¤È¡ØÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¡Ù¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤¿¡£¿Í¿ô¤ò¹Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¤Î¼ã¼êÁª¼ê¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Êµ¡²ñ¡Ë¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¡¢¼ãÊÖ¤ê¤È¶¦¤Ë¿Í°÷ºï¸º¤Ë¿¨¤ì¡Ö²Æì¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÏJ1¥Á¡¼¥à¤òÁê¼ê¤Ë16ºÐ¡Á18ºÐ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥×¥ì¡¼µ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¾¯¿ôÀº±Ô¤ÎÂÎÀ©¤À¤«¤é¤³¤½²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤È¼ã¼ê¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ë¡Ø¥®¥Õ¥È¡Ù¤Ï¤Ê¤¤¡£¼ã¤¤¤«¤é¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ½Ð¾ì¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Îý½¬¤ä»î¹ç¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼¨¤·¤¿¼Ô¤À¤±¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Æ¤ë¡×¤È¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼ÂÎÏ¤Ç¤Î¶¥Áè¤¬½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¼ç¼´¤Ç¤¢¤Ã¤¿DF»Ô¸¶Íù²»¤¬³¤³°°ÜÀÒ¤Î¤¿¤á¤ËÎ¥Ã¦¤·¤¿Â¾¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ2¤Ç¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î11ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿FW¥«¥×¥ê¡¼¥Ë¤ÈFW°ëùõËã¶ê¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢29Æü¤ËÌµ»ö¤Ë·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¥«¥×¥ê¡¼¥Ë¤È°ëºêËã¶ê¤¬·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¦¡£ÆÃ¤Ë¥«¥×¥ê¡¼¥Ë¤ÏºòÇ¯J2¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¿¤ÓÂå¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Î³èÌö¤â´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½ªÈ×¤ËÅÅ·âÅª¤Ë»Ø´ø´±¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿µÜÂô´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àºî¤ê¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤òÀß¤±¤ÆÎ×¤à¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¡£¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤âRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤Æ¤ëÎÏ¤òºÇÂç¸Â¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÀè¤Û¤É¥¹¥Á¥å¥¢¡¼¥È¤«¤é¤â¤¢¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢¡ØÁª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¡Ù¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¡¢¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤µ¤»¤¿¤¤¡£Áª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇJ1¤Ë¾å¤¬¤ì¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦³Î¿®¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¿·¤¿¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
