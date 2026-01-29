「完全にクレイジー」北欧の雄がマンC＆アトレティコを連続撃破→逆転でPO進出！ 10番FWは歓喜「とんでもないことだ」【CL】
現地時間１月28日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ最終節で、28位のノルウェー王者ボデ／グリムトが12位アトレティコ・マドリーと敵地で対戦。２−１で勝利した。
前節のマンチェスター・シティ戦（３−１）に続いて、またも大金星を挙げた北欧の雄は23位に浮上。ノックアウトフェーズ・プレーオフ（９位から24位が対象）進出を掴んだ。ベスト16進出を懸けた相手は、１月30日にスイスで行なわれる抽選会で決定。９位レアル・マドリーか、10位インテルのいずれかとホーム＆アウェー形式（現地２月17日／18日＆２月24日／25日）で戦う。
ノルウェーメディア『Bodø Nu』によれば、ボデ／グリムトの10番を背負うFWイェンス・ペッター・ハウゲはこの結果に歓喜。『TV２』インタビューで、次のように語った。
「完全にクレイジー、とんでもないことだ。３週間後には信じられない試合が待っている。ただ楽しむだけだ。ゲームの内容は最悪だったとも言えるが、必死にプレーしたから、次に繋げられた。俺たちは互いのために戦っている」
さらに、主将のMFパトリック・ベリも、「夢のようだよ。去年、代表活動でサン・シーロに行った時の雰囲気を少し思い出した。こんなに多くのサポーターが駆けつけてくれた。史上最高の結果だ」とコメントしている。
欧州最高峰の舞台で見せる勢いは、どこまで続くのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ボデ／グリムトがアトレティコを撃破！ ハイライト
