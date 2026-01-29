●冬型気圧配置が強まり あす30日(金)～週末にかけて一段と寒さ増す

●最高気温1桁止まりの日々が週末にかけても続く 土曜朝は底冷えも厳しい

●雪は県内では降っても舞う程度 そのぶん空気乾燥も続く

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝





日本付近では再び等圧線が縦じま模様の冬型気圧配置が強まってきています。きょう29日(木)の県内は、日中の気温は6～7度くらいにとどまった所が多く、冷たい北寄りの風が体感温度を下げ、いっそう寒さがレベルアップしてきました。





また、昼頃からチラチラと雪が舞う所が出始め、夕方頃は周南市内などでも強い風に流されながら雪雲が流れ込んだ時間がありました。降っても積もるような雰囲気ではありませんが、このあと今夜も度々雪が舞う所がありそうです。





これから、あす30日(金)をピークに週末にかけて、北日本の日本海側や北陸、そして中国地方でも鳥取県付近は、再び警報級の大雪となるおそれがあります。





県内は、雪は降ってもチラチラ舞う程度で、山間部や県北部は曇りがちですが瀬戸内側ほど晴れ間も十分。しかし日ざしが出ても寒さは厳しく、あす30日(金)は最高気温で6度前後止まり。週末も多くの所で1ケタの最高気温にとどまるほか、特に、あさって31日(土)の朝は底冷えが一段と強まりそうです。







寒さマシマシの上に、大きな天気の崩れまではないため、空気の乾燥もまだまだ続き、「寒」と「乾」に要注意の日々…朝晩の冷え込みでは市街地でも水道管凍結対策を万全に。そして暖房器具など、火の取り扱いにはくれぐれも気を付ける、という意識も引き続き、しっかり高めてお過ごしください。





あす30日(金)も北寄りの風が強めに吹き、日中の気温は5～6度くらいにとどまる所が多く、顔が引きつるような厳しい寒さが続きます。また、北部や山間部ほど寒気の影響で曇りがちで、一気に積もるような雰囲気はありませんが、時折雪が舞うこともあるでしょう。瀬戸内側ほど晴れ間も度々ありそうですが、日差しの温もりは冷たい北風に奪われます。





あさって31日(土)は朝の底冷えが、また一段と厳しくなります。市街地でも水道管凍結の対策を心掛けていきましょう。

空模様は土曜日、日曜日と曇ったり多少晴れたりで、引き続き最高気温1桁止まりのままで2月のスタートを迎えることになりそうです。

週明けに少し天気がぐずついた後、来週半ばは寒さが和らいでくる見込みです。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）