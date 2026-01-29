どうなるバウアーの去就　契約説が浮上した韓国球界でも「実力も以前とは程遠い」と逆風「獲得を検討したチームもあったが…」

DeNAを退団し、いまだ去就不透明のバウアー(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext

新天地は見出せるか。昨季限りでDeNAを契約満了となり、退団していたトレバー・バウアーの動向が小さくない注目を集めている。

今年1月に35歳となった名助っ人だが、衰えは隠せない。2シーズンぶりにDeNAへと復帰した昨季も球威の低下が激しく、マウンド上で取り乱す姿も散見。結果として先発21試合で、わずか4勝（10敗）。防御率4.51、WHIP1.37と本領を発揮しきれずに終わっていた。

【動画】リプレー検証でも判定覆らず バウアーが実際に投稿した問題のシーン

現状は不透明なままだ。代理人を務めるレイチェル・ルーバさんは、自身のXで「トレバーは今、NPBとの契約を求めていません」と発信。これを伝えた海外野球に精通するエドウィン・ヘルナンデスJr.記者の投稿に対して「状況が変われば、NPBの各球団は私たちに連絡するよう依頼しています」としたが、明確な動きがないことを匂わせた。

そうした中でバウアーの去就を巡る新たな情報も明らかになっている。韓国メディア『OSEN』によれば、KBO（韓国プロ野球）リーグでも獲得調査、オファーを検討する球団はあったが、現時点で全ての球団が「見送る形になった」という。

買い手となり得る球団は確かにあった。同メディアも、数年前にはKBOリーグ内でも2020年にサイ・ヤング賞に輝いたバウアーの地力を評価されていたと伝えている。