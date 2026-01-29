2月8日に投開票が行われる衆議院選挙。MROでは28日と29日の2日間、JNNが行ったインターネット調査や、これまでの取材から序盤の情勢を探りました。

JNNでは28日と29日、インターネットで県内の有権者に調査を行い、これまでの取材を加味して序盤の情勢を分析しました。

金沢市の石川1区には、

自民党の前職・小森卓郎候補。

国民民主党の前職小竹凱候補。

日本維新の会の新人・小林誠候補。

参政党の新人・川裕一郎候補。

共産党の新人・村田茂候補の5人が立候補しています。

調査では自民前職の小森さんがリードし、国民前職の小竹さん、参政の新人の川さん、維新の新人小林さんが追う展開。共産新人の村田さんは厳しい戦いとなっています。

1区では立憲民主党と公明党が結成した中道改革連合から候補者が出馬していないことから票の行方に注目が集まっています。

今回の調査では中道の支持層のおよそ3割近くが国民の候補者を支持する一方で、他の候補者への支持はほぼ横一線となっています。

また、半数近くは投票先を決めていないと回答しています。

石川2区は自民・佐々木氏が大きくリード

南加賀を選挙区とする石川2区には

自民党の前職・佐々木紀候補。

共産党の新人・坂本浩候補が出馬しています。

佐々木さんが大きくリードし、坂本さんは厳しい戦いとなっています。

激戦の石川3区は、中道・近藤氏がややリード

激戦が続く石川3区に立候補しているのは

自民党の前職・西田昭二候補。

共産党の新人・南章治候補。

中道改革連合の前職・近藤和也候補の3人です。

近藤さんがややリード、西田さんが追い、南さんは厳しい戦いです。

3区でも注目されているのが、中道改革連合を結成した公明票の動き。

近藤さんは中道の支持層のうち9割余りを固め、西田さんを大きく引き離しています。

今回の調査では、3つの選挙区でそれぞれ3割から5割余りの人が「投票先をまだ決めていない」と回答していて、今後、情勢が大きく変わる可能性があります。