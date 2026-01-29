「未来の常識を創り出し、人々の生活を変えていく」をグループ理念に掲げ、日本全国47都道府県に3600超の店舗、海外ではアジアを中心とする6エリアに88店舗（2025年9月末現在）のドラッグストア・調剤薬局を展開するマツキヨココカラ＆カンパニーは、昨年9月から販売を開始した「INJESK（インジェスク）」に続く「＃高高高品質美容」シリーズ第2弾として新スキンケアブランド「MQURE derma×（エムキュア ダーマバイ）」の展開をスタートする。デビューアイテムとして、浸透型（角質層まで）PDRN（加水分解DNA−Na（保湿成分））を贅沢に配合した美容液を含む11商品を3月11日から全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）と同社オンラインストアで販売を開始する。

現代人の肌は、様々なストレスや環境の変化などによって肌リズムが乱れ、バリア機能の低下などから、外的な刺激に過敏な状態が続いてしまうことが少なくない。「歳を重ねるごとに、いつものスキンケアが物足りなくなってきた」「敏感肌ではないと思っていたが、自分に合うスキンケアが減ってきた」という声は年々拡大傾向にあり、それは、“話題の成分を採り入れたいのに、結局躊躇してしまう”というジレンマとなって顕在化しつつある。

「MQURE derma×」開発にあたっては、ユーザー個々の悩みに寄り添い、なりたい髪に導いていくことを目指しているブランド「MQURE（エムキュア）」のケア思想を出発点とし、ダメージヘアや頭皮ケアと同様に、理想の肌を追求するとともに、低刺激（敏感肌パッチテスト済み。すべての人に皮膚刺激が起こらないということではない）で様々な成分を組み合わせて取り入れやすいスキンケアを提供する。

肌を取り巻く環境の変化や生活における様々な刺激によって“肌の傷み”が顕在化し、ふとした刺激でも肌サイクルが乱れてしまう状態を、「リアクティブスキン（Reactive Skin）：過敏肌」として捉えている。過敏状態が日常化すると、肌のうるおいやキメの乱れなどの悩みが表面化する。そこで「MQURE derma×」は、様々な肌に寄り添った設計をした。

スキンケアの基本に立ち返り、3つの美容ステップで肌管理型スキンケアを提供する。“洗う。”では、肌への負担を抑えた洗浄設計とのこと。弱酸性・弱アルカリ性のpHコントロール設計によって、「落とす」だけではなく、“至福の柔らかさ”で洗い上げる。アルコール／オイル／パラベン／合成着色料フリーを追求した処方で、やさしく整える。“届ける。”では、角質層まで保湿成分をくまなく届け、貯水（角質層内に水分を保つこと）環境をサポートする進化型スキンケア。先端技術の皮膚科学研究から生まれた新開発の「浸透型PDRN」を配合している。低刺激であると同時に、高い保湿効果をもつ「浸透型PDRN」が、肌の貯水をサポートする処方になっている。“満たす。”では、肌タイプ（悩み）別に「選んで、足せる。」アイテム。成分をカプセル化することで、肌内部（角質層）に濃密に届ける独自処方を実現した。乾燥によるくすみ（乾燥によってくすんでみえる肌にうるおいをあたえ明るい印象へ導く）・ハリ不足など、それぞれの悩みに寄り添うカプセルショットとセラムを組み合わせて使うことで、個肌にフィットした手入れを提供する。

ブランド名の由来とブランドカラーについては、“低刺激でありがなら理想を追求する”というスキンケアを表現するため、「MQURE derma×（エムキュア ダーマバイ）」とした。肌を「攻め」と「守り」の2つのアプローチでサポートしていくというスキンケア思想を、「derma×（ダーマバイ）」という名称に込めている。また、ブランドカラーには、美しさへ前向きに向かうスキンケア思想を象徴するパワーレッド、“derma RED”を採用した。

＃高高高品質美容シリーズは、マツキヨココカラ＆カンパニーが新たに提案するプライベートブランドのシリーズ。3つの“高”は「＃高感性な消費者のために、＃高プライドをもって開発した、＃高センスなプロダクト」を意味しており、ドラッグストアの枠を超えた革新的な美容アイテムを展開する。



「MQURE derma× PD セラム 1 35mL」

「MQURE derma× PD セラム 1 35mL」は、次世代の美容成分「浸透型PDRN」を1％配合。攻めのレチノール（レチノール（整肌成分））と、ハリを与えるナイアシンアミド（ ナイアシンアミド（整肌成分））、カッパートリペプチド（トリペプチド−1銅（保湿成分））をバランスよく配合した。毎日心地よく使えるテクスチャーで、角質層を優しくケアし、揺るぎないハリと輝きのある 印象へサポートする。



「MQURE derma× PD セラム 2 35mL」

「MQURE derma× PD セラム 2 35mL」は、次世代の美容成分「浸透型PDRN」を高濃度（ シリーズ従来品比）で配合し、角質層の隅々へアプローチする。肌の柔軟性やハリ感をサポートするレチノール、ナイアシンアミド、カッパートリペプチドを配合。角質層へ集中ケアし、次世代のハイブリッドセラムでハリと輝きにあふれる肌へ導く。



左から：「MQURE derma× カプセルショットNo.1 3.5mL」「同 No.2 3.5mL」「同 No.3 3.5mL」「同 No.4 3.5mL」「同 No.5 3.5mL」

「MQURE derma× カプセルショットNo.1 3.5mL」は、肌にうるおいを与えるレチノール、ナイアシンアミドを配合。レチノールとナイアシンアミドが肌にうるおいとハリを与え、保湿感のある肌へ導く。 乾燥を防ぐことで、肌のすみずみ（角質層まで）までうるおいのある肌に整える。

「MQURE derma× カプセルショットNo.2 3.5mL」は、うるおいによる透明感（キメが整ってうるおいに満ちた状態）を与え、キメがととのった明るい印象の肌を目指す。肌荒れを防ぎ、すこやかな肌を保つことで、透明感のある肌へと導く。

「MQURE derma× カプセルショットNo.3 3.5mL」は、うるおいを与え、毛穴（乾燥による）の目立たない、なめらかな肌に整える。肌荒れを防ぎ、肌を引き締め、キメを整えることで、清潔感のある肌状態を保つ。

「MQURE derma× カプセルショットNo.4 3.5mL」は、アルブチン（アルブチン（整肌成分））がうるおいを与え、乾燥による肌印象の低下を防ぎ、うるおい肌へ導く。パンテノール（パンテノール（整肌成分））が乾燥から肌を守り、透明感を保つ。

「MQURE derma× カプセルショットNo.5 3.5mL」は、ハリを与えるグリシルグリシン（グリシルグリシン（整肌成分））と、肌を整えるCICAエクソソーム（ツボクサ葉小胞（整肌成分））を配合した集中ケア処方とのこと。肌にうるおいを与え、年齢とともに気になる肌の乾燥にアプローチする。



「MQURE derma× 自己発泡オーロラクレンジング 120mL」

「MQURE derma× 自己発泡オーロラクレンジング 120mL」は、新発想のセルフバブル処方。オーロラカラーのジェルを肌に乗せると微細な泡が発泡し、メイクを浮かせておとす。肌を守るグルカン（α−グルカン（整肌成分））、5種のヒアルロン酸（カルボキシメチルヒアルロン酸Na、アセチルヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸クロスポリマーNa、加水分解ヒアルロン酸（保湿成分））、セラミド（グルコシルセラミド、セラミドAP、セラミドEOP、セラミドNG、セラミドNP（保湿成分））、アラントイン（アラントイン（保湿成分））の保湿成分がうるおいを与え、クリアでハリのある素肌に整える。



「MQURE derma× ピンククレイウォッシュ 100g」

「MQURE derma× ピンククレイウォッシュ 100g」は、ホイップクリームのような濃密ペーストで極上のキメ細やかな泡立ちの洗顔に。4種のクレイ（モロッコ溶岩クレイ、火山岩、ベントナイト、カオリン（吸着成分））と5種のヒアルロン酸、グルカン、セラミド（カルボキシメチルヒアルロン酸Na、アセチルヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸クロスポリマーNa、加水分解ヒアルロン酸（保湿成分））、アラントイン（アラントイン（保湿成分））が、毛穴の奥の汚れや古い角質を優しく落としながらうるおいをキープし、洗い上がりの肌のなめらかさと透明感のある肌へ導く。



「MQURE derma× ハイドロローション 150mL」

「MQURE derma× ハイドロローション 150mL」は、厳選された浸透型PDRNとCICAエクソソーム（ツボクサ葉小胞（整肌成分））の組み合わせに着目。さらにグリシルグリシンが肌を引き締め角質層までうるおいで満たし、6種のペプチド（アセチルヘキサペプチド−8、オリゴペプチド−24、カプロオイルテトラペプチド−3、パルミトイルテトラペプチド−7、パルミトイルトリペプチド−1、パルミトイルペンタペプチド−4（整肌成分））がハリ・ツヤのあるふっくらした肌印象へ整える。



「MQURE derma× PD クリーム 30g」

「MQURE derma× PD クリーム 30g」は、うるおいを閉じ込める、独自のテクスチャー設計。浸透型PDRNとナイアシンアミドでハリと輝きを与え、7種のセラミド（グルコシルセラミド、フィトスフィンゴシン、セラミドAP、セラミドEOP、セラミドNG、セラミドNP、セテアリルグルコシド（保湿成分））がうるおいバリアを実現。肌表面にみずみずしい光沢（水光肌）をもたらす、保湿クリームの決定版となっている。

［小売価格］

MQURE derma× PD セラム 1 35mL：3190円

MQURE derma× PD セラム 2 35mL：4290円

MQURE derma× カプセルショットNo.1 3.5mL：1100円

MQURE derma× カプセルショットNo.2 3.5mL：1100円

MQURE derma× カプセルショットNo.3 3.5mL：1100円

MQURE derma× カプセルショットNo.4 3.5mL：1100円

MQURE derma× カプセルショットNo.5 3.5mL：1100円

MQURE derma× 自己発泡オーロラクレンジング 120mL：2750円

MQURE derma× ピンククレイウォッシュ 100g：1980円

MQURE derma× ハイドロローション 150mL：2640円

MQURE derma× PD クリーム 30g：2860円

（すべて税込）

［発売日］3月11日（水）

