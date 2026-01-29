ロッテリアが展開するハンバーガーショップ「ロッテリア」は、2月4日から期間限定で「フィリーチーズステーキバーガー」を含む新商品4品を販売する。

ロッテリアは、アメリカ・フィラデルフィア発祥の人気サンドイッチ“フィリーチーズステーキ”の味わいをバーガーで手軽に楽しめる、「フィリーチーズステーキバーガー」を昨年に続き販売する。

「フィリーチーズステーキバーガー」は、ハンバーグパティに、ガーリックなどで下味をつけて鉄板で香ばしく焼き上げた牛カルビ肉や、オニオンを合わせ、とろ〜り濃厚なレッドチェダーチーズソース、スパイシーでスモーキーな風味が特長のオリジナルBBQソースなどとともに、ふんわりもっちり食感のバンズで挟んだ商品となっている。

また、トマトやレタスを合わせた「べジフィリーチーズステーキバーガー」や、ハラペーニョと特製旨辛ソースを合わせた「スパイシー フィリーチーズステーキバーガー」、ハンバーグパティや牛カルビ肉、レッドチェダーチーズソースなどを「フィリーチーズステーキバーガー」の2倍に増量した、「ダブルフィリーチーズステーキバーガー」も販売する。

ぜひこの機会に、「ロッテリアのフィリーチーズステーキバーガー」を楽しんでほしい考え。



「フィリーチーズステーキバーガー」

「べジ フィリーチーズステーキバーガー」

「べジ フィリーチーズステーキバーガー」は、「フィリーチーズステーキバーガー」に、トマトとレタスを合わせた一品。トマトの程よい酸味がチーズや牛カルビ肉の濃厚な味わいを引き立て、シャキシャキのレタスが食感にアクセントを加える。濃厚な味わいの牛カルビ肉やチーズと野菜の組み合わせをバランス良く楽しみたい人におすすめとなっている。



「スパイシー フィリーチーズステーキバーガー」

「スパイシー フィリーチーズステーキバーガー」は、「フィリーチーズステーキバーガー」に、ピリッとした辛みが特長のハラペーニョと特製旨辛ソースを合わせた。チーズのまろやかな味わいに、スパイシーな風味をアクセントに加えた食欲をそそる一品となっている。



「ダブル フィリーチーズステーキバーガー」

「ダブル フィリーチーズステーキバーガー」は、「フィリーチーズステーキバーガー」のハンバーグパティや牛カルビ肉、レッドチェダーチーズソースなどを約2倍に増量した贅沢なバーガー。フィリーチーズステーキの濃厚な旨みを存分に堪能できる一品に仕上げた。

［小売価格］

フィリーチーズステーキバーガー：620円

べジ フィリーチーズステーキバーガー：680円

スパイシー フィリーチーズステーキバーガー：680円

ダブル フィリーチーズステーキバーガー：990円

（すべて税込）

※一部店舗を除く76店舗で販売予定（1月28日時点）

※2月下旬まで販売予定。なくなり次第終了

［発売日］2月4日（水）

ロッテリア＝https://www.lotteria.jp