新党「中道」知名度向上に注力【 #政党フカボリ （2）】
『news every.』では「投票前に考える 政党フカボリ」と題して衆議院選挙の参考になるよう、11党の現状や課題について、シリーズでお伝えしています。2日目は中道改革連合をフカボリします。
■新党の名前をアピール
衆議院の解散直後。2人の党首が聴衆の前に立っていました。
訴えるのは――
中道改革連合・野田共同代表
「この名前を覚えてもらえるかどうかがこれからの勝負なんです。中道改革連合。略して中道です」
中道改革連合・斉藤共同代表
「どうか、中道を育ててくださーい！」
2人が強くアピールするのは、新しい党の名前。
しかし、街の人は――
「（Q．中道改革連合ってわかる？）ごめんなさい、わかんない」
「ちゅ、中道？中道…でしたっけ？」
■蓮舫議員が応援に入るも…
課題は知名度だけではありません。
蓮舫参議院議員
「参議院議員の蓮舫です」
東京・八王子。この選挙区は自民党幹部のお膝元でもあり、中道としてはどうしても勝ちたい“重点選挙区”の1つ。
知名度のある蓮舫議員が応援に入るも――
「（中道のイメージは）ちょっとまだよくわかんないなって感じがしてます」
「今のタイミングだったらやっぱり票が欲しいんだろうなと思う」
急ごしらえの新党に対して、与党幹部からも「選挙目当てではないか」との批判も。
野田共同代表は――
記者
「Q．（選挙目的と）言われるタイミングで（結党に）いたった経緯は」
中道改革連合・野田共同代表
「（協議は）去年の10月からやっていて、ほぼ12月くらいには、ひとつ一体を持った連携ができるだろうと。まさかのね、冒頭解散になりましたんで、それに合わせて加速をしただけであって。自民党を補完する形での政策実現ではなくて、いい政治の競争を作れるような勢力を作りたいという気持ちがありましたんで」
■公示前の議席を下回る見通し
新党結成の立役者の一人、公明党の西田幹事長。地元をまわると――
公明党・西田幹事長
「びっくりしたでしょ？」
公明党支援者
「金権政治の自民党もう嫌だと。何でも反対の共産党も嫌だと。どこも入れるところがなかったのが中道ができたから大賛成」
しかし、最新の世論調査では、「期待しない」と答えた人は69％にのぼり、最新の情勢調査では、中道は公示前の議席を下回る見通しとなっています。
■YouTubeでの発信に力
こうした中で、中道がいま取り組んでいるのが、もともと公明党が力を入れていたYouTubeでの発信。
司会
「すみません。めっちゃ失礼にいきます。すみません。3、2、・・・。安住幹事長がネットで嫌われすぎてるから、SNSを教えてあげよう〜〜〜！」
中道改革連合・安住共同幹事長
「気持ちがブルーになったねえ」
中道改革連合・安住共同幹事長
「われわれ良い政策ってのは自信を持っているんだけど、（それが）届かないっていうか。届く努力をこれからしていく」
中道を取材する記者は――日本テレビ野党キャップ中道担当・黒島秀佳
「最新の情勢調査でも、厳しい戦いが伝えられている中道改革連合ですが、『選挙協力』目的の新党と見られないように、この超短期決戦の中で、どこまで中道の『政策』や『ビジョン』を有権者に訴え、共感を呼べるかが最大の課題です」