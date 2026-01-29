ゴンチャ ジャパン（以下、ゴンチャ）は、冬にぴったりな期間限定商品「アップルピーチ阿里山 ティーエード」を2月5日から販売する。

今回届けるのは、ゴンチャの人気ドリンク「ピーチ阿里山 ティーエード」と、シャキシャキ食感のりんご果肉がたっぷり入ったアップルゼリーが初めての組み合わせとなる「アップルピーチ阿里山 ティーエード」。

りんご果肉のシャキッとした食感とゼリーのぷるんとした口当たりを、花を思わせる華やかな「阿里山ウーロンティー」をベースに使った甘酸っぱいピーチの味わいのティーエードのフルーティーな香りで包み込んだ冬にぴったりな一杯となっている。



「アップルピーチ阿里山 ティーエード」

冬の澄んだ空気の中で香る、フルーツの甘みをぎゅっと詰め込んだ「アップルピーチ阿里山 ティーエード」で、ティータイムを彩ってみては。

ゴンチャはこれからも新しいお茶文化の創造を目指して、消費者の日常に「幸せなお茶の時間」を届ける。

［小売価格］630円（税込）

［発売日］2月5日（木）

ゴンチャ ジャパン＝https://www.gongcha.co.jp