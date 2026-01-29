

左から：「クリアターン ごめんね素肌 化粧水」「クリアターン ごめんね素肌 乳液」

コーセーコスメポートは、スキンケアブランド「クリアターン」の「ごめんね素肌」シリーズから、化粧水・乳液（1品目2品種）を2月20日に全国の量販店・ドラッグストアを中心に順次発売する。

メイクや不規則な生活、外的環境によって、肌にストレス（乾燥による）や負担を感じている方が毎年増加している。2021年から発売している「ごめんね素肌」は、日々の肌ストレスによって、敏感・あれがちな肌をケアしてくれる「お守りマスク」として多くの人に支持され、シリーズ累計1700万個を突破した（1月28日時点での累計出荷数量／同社調べ）。

スキンケアで大きなトレンドとなっている「発酵」に着目し、KOSE独自成分「サッカロミセス発酵エキス（サッカロミセス培養液（保湿））」配合の毎日使いやすい低刺激化粧水・乳液を発売する。日々の肌ストレスをケアし、素肌環境をととのえ、もっちり透明感のある肌へ導く。

商品特長は、日々のストレスによる肌あれを防いでもっちり透明感をアップする。外的ストレスや不規則な生活の影響を受けやすい肌も、健やかな肌へ導く。高保湿＆低刺激設計とのこと。使いやすいワンタッチキャップとなっている。

「クリアターン」は、1998年にデビューした、シートマスクブランド。「高品質な美容液や、独自のスキンケア技術」と「素材、フィット感にこだわったシート」の相性を大切にし、肌状態や悩み、使用シーンに合わせて豊富なラインアップを取り揃えている。世界11の国と地域（日本、中国、香港、マカオ、台湾、モンゴル、タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、ベトナム）で展開している。

［小売価格］ノープリントプライス

［発売日］2月20日（金）

コーセーコスメポート＝https://www.kosecosmeport.co.jp