Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」ではポイント還元セールが開催中！『頭文字Ｄ』『ザ・ファブル』など何度でも読みたい名作漫画が楽しめる！本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、まとめ買いできる完結済みの青年漫画をピックアップ。この冬、情熱的で少し大人なテーマの漫画を楽しんでみてはいかがだろうか。

■頭文字Ｄ　全48巻

群馬県の県立高校に通う拓海（たくみ）は車についての知識なんてほとんどない普通のとうふ屋の息子。ある日、拓海は親友の樹（イツキ）と共に、バイト先の先輩である池谷（いけたに）の走り屋チーム・秋名スピードスターズの走りを見に行くことに……。するとそこに赤城最速といわれる高橋兄弟が率いるチーム・赤城レッドサンズが現れ、秋名スピードスターズに挑戦を申し込んできた!!　地元で負けるわけにはいかないと燃える池谷だったが……!?

■GANTZ　全37巻

地下鉄のホームで撥ねられ死んだはずの玄野、加藤は謎のマンションの一室に一瞬にして転送される。そこに置かれた得体の知れない黒い球の指令により、ねぎ星人の暗殺を命じられた玄野らは、状況を把握できないままねぎ星人の元へと転送される。マンションにいた仲間によってねぎ星人は殺されるが、新たなねぎ星人が現れ…。

■ザ・ファブル　全22巻

“寓話”と呼ばれし、風変わりな“殺しの天才”が、この町の片隅にひっそりと棲んでいる──。殺しのプロとして“一般人”になりきれ！　野蛮で、滑稽な、大阪DAYS。『ナニワトモアレ』＆『なにわ友あれ』の南勝久、銃撃最新作!!!

■コウノドリ　全32巻

出産は病気ではない。だから、患者も家族も安全だと思い込んでいる。毎年この産院で行われる2000件の出産で、約300件の出産は命の危険と隣り合わせだ。その小さな命が助かることもあれば、助からない時もある。100％安全などあり得ない。それが出産。年間100万人の命が誕生する現場から、産科医・鴻鳥サクラの物語。

■二月の勝者　ー絶対合格の教室ー　全21巻

中学受験界に現れた最強最悪の絶対合格講師

2020年の大学受験改革を目前に、激変する中学受験界に現れたのは

生徒を第一志望校に絶対合格させる最強最悪の塾講師・黒木蔵人！

受験の神様か、拝金の悪魔か？　早期受験が一般化する昨今、

もっとも熱い中学受験の隠された裏側、合格への戦略を

圧倒的なリアリティーでえぐりだす衝撃の問題作！

■ピアノの森　全26巻

森のピアノは、その少年を待っていた――。捨て去られたピアノ。壊れて音の出ないピアノ。いま、ひとりの少年の選ばれた指が、失われた音を呼び覚ます。少年の名は一ノ瀬海(いちのせかい)。彼は心に深く豊かな森を抱えていた。

