【最大9000ポイント還元！】『頭文字Ｄ』『GANTZ』など完結済みの名作青年漫画をまとめて読もう！【Amazon Kindle 冬のまとめ買い】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」ではポイント還元セールが開催中！『頭文字Ｄ』『ザ・ファブル』など何度でも読みたい名作漫画が楽しめる！本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、まとめ買いできる完結済みの青年漫画をピックアップ。この冬、情熱的で少し大人なテーマの漫画を楽しんでみてはいかがだろうか。
■頭文字Ｄ 全48巻
価格：38,016円（384ポイント還元）
頭文字Ｄ 全48巻
群馬県の県立高校に通う拓海（たくみ）は車についての知識なんてほとんどない普通のとうふ屋の息子。ある日、拓海は親友の樹（イツキ）と共に、バイト先の先輩である池谷（いけたに）の走り屋チーム・秋名スピードスターズの走りを見に行くことに……。するとそこに赤城最速といわれる高橋兄弟が率いるチーム・赤城レッドサンズが現れ、秋名スピードスターズに挑戦を申し込んできた!! 地元で負けるわけにはいかないと燃える池谷だったが……!?
■GANTZ 全37巻
価格：23,339円（222ポイント還元）
GANTZ 全37巻
地下鉄のホームで撥ねられ死んだはずの玄野、加藤は謎のマンションの一室に一瞬にして転送される。そこに置かれた得体の知れない黒い球の指令により、ねぎ星人の暗殺を命じられた玄野らは、状況を把握できないままねぎ星人の元へと転送される。マンションにいた仲間によってねぎ星人は殺されるが、新たなねぎ星人が現れ…。
■ザ・ファブル 全22巻
価格：19,118円（968ポイント還元）
ザ・ファブル 全22巻
“寓話”と呼ばれし、風変わりな“殺しの天才”が、この町の片隅にひっそりと棲んでいる──。殺しのプロとして“一般人”になりきれ！ 野蛮で、滑稽な、大阪DAYS。『ナニワトモアレ』＆『なにわ友あれ』の南勝久、銃撃最新作!!!
■コウノドリ 全32巻
価格：25,344円（256ポイント還元）
コウノドリ 全32巻
出産は病気ではない。だから、患者も家族も安全だと思い込んでいる。毎年この産院で行われる2000件の出産で、約300件の出産は命の危険と隣り合わせだ。その小さな命が助かることもあれば、助からない時もある。100％安全などあり得ない。それが出産。年間100万人の命が誕生する現場から、産科医・鴻鳥サクラの物語。
■二月の勝者 ー絶対合格の教室ー 全21巻
価格：16,049円（545ポイント還元）
二月の勝者 ー絶対合格の教室ー 全21巻
中学受験界に現れた最強最悪の絶対合格講師
2020年の大学受験改革を目前に、激変する中学受験界に現れたのは
生徒を第一志望校に絶対合格させる最強最悪の塾講師・黒木蔵人！
受験の神様か、拝金の悪魔か？ 早期受験が一般化する昨今、
もっとも熱い中学受験の隠された裏側、合格への戦略を
圧倒的なリアリティーでえぐりだす衝撃の問題作！
■ピアノの森 全26巻
価格：25,740円（9,668ポイント還元）
ピアノの森 全26巻
森のピアノは、その少年を待っていた――。捨て去られたピアノ。壊れて音の出ないピアノ。いま、ひとりの少年の選ばれた指が、失われた音を呼び覚ます。少年の名は一ノ瀬海(いちのせかい)。彼は心に深く豊かな森を抱えていた。
※本ページで紹介する情報は、2025年1月29日15時現在のものです。
