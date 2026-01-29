

「ソフラン プレミアム消臭 汗臭ブロック」

ライオンは、衣料用柔軟仕上げ剤「ソフラン プレミアム消臭」から、衣類の汗のニオイに特化した「ソフラン プレミアム消臭 汗臭ブロック」を3月11日から発売する。

「ソフラン プレミアム消臭 汗臭ブロック」は、繊維の奥まで消臭成分が吸着するディープブロック技術で、汗が染み込んだ衣類も24時間ニオわせないという（すべてのニオイを抑えるわけではない）。

生活者の衣類に関するニオイ悩みを調査したところ、「生乾きのニオイ」が63％、「汗臭」が61％と、近年の気温上昇を背景に解決したい悩みとして、生乾き臭だけではなく「汗のニオイ」についても上位に挙がることがわかった（n＝7885、WEB調査（2025年3月）、同社調べ）。

「汗のニオイ」が気になる場面としては、上位から「洗濯物を洗う時」、「1日着た衣類を脱ぐ時」、「洗濯物が溜まっている時」が挙げられ、“衣類に汗が染み込んで時間が経ったニオイ”に対して悩んでいることがわかった（n＝1000、WEB調査（2024年12月）、同社調べ）。

このような「汗のニオイ」悩みに対して、繊維の奥まで消臭成分が吸着するディープブロック技術で、汗が染み込んだ衣類も24時間ニオわせない（すべてのニオイを抑えるわけではない）柔軟剤「ソフラン プレミアム消臭 汗臭ブロック」を新発売する。

商品特長は、消臭成分が繊維の奥まで吸着するディープブロック技術を採用。洗濯カゴに放置した洗濯物や、衣類を1日着ている間にぶり返してくる汗のニオイも気にならない。生乾き臭・衣類についた体臭も防ぐ。「部屋干し抗菌効果」（すべての菌の増殖を抑えるわけではない）で、部屋干し時のイヤなニオイの発生を抑える。「速乾効果」（柔軟剤未使用時との比較（部屋干し条件下））で、部屋干し時にも早く乾く。「静電気防止効果」で、花粉付着も防ぐという。衣類のタバコのニオイ付着を防ぐ。植物生まれの柔軟成分が、繊維の1本1本まで柔らかく仕上げる（赤ちゃんの衣類にも使える）。天然アロマオイルを配合。シュワシュワとスパークリング感のある爽やかなシトラスをアクセントにした清潔感のあるソープの香りとなっている。本体ボトルは、環境に配慮し、ボトルの約60％に再生プラスチックを使用している。

［小売価格］オープン価格

［発売日］3月11日（水）

ライオン＝https://www.lion.co.jp