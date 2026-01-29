日本代表侍ジャパンの追加選手として、ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)に参加することが発表された山本由伸投手。3月の試合を前に、MLBでの活躍の軌跡を振り返ります。

2023年オフにポスティングシステムを利用し、オリックスからドジャースへ移籍した山本投手。2年目の昨季はレギュラーシーズンで12勝8敗、防御率2.49をマークし、チームの地区優勝に貢献します。その後のワールドシリーズでは“中0日”でマウンドに立つなど3試合で235球の力投を見せ、3勝で防御率1.02を記録。チームを世界一に導く活躍で、2009年の松井秀喜氏以来となる日本人2人目のワールドシリーズMVPに輝きました。

サイ・ヤング賞には惜しくも届きませんでしたが、ナ・リーグ3位に輝くなど、大会連覇が期待される日本に欠かせない山本投手。

では、2023年の前回大会では、どのような活躍をしていたのでしょうか。

山本投手は1次ラウンドのオーストラリア戦と準決勝のメキシコ戦に登板。オーストラリア戦では先発を務め、4回を投げて被安打1、奪三振8、無失点の好投で自身にとってWBC初勝利を飾ります。

メキシコ戦では2番手として登板し、3回1/3を投げて被安打3、奪三振4、2失点の内容。試合は1点ビハインドで迎えた9回、無死1、2塁から村上宗隆選手が逆転の2点タイムリーを放ち、侍ジャパンが劇的なサヨナラ勝利。直後には、山本投手が佐々木朗希投手とともに村上選手にバケツいっぱいのドリンクを浴びせ、決勝打をたたえました。

第6回WBCは日本時間3月5日開幕。日本はプールCでオーストラリア、韓国、チェコ、チャイニーズ・タイペイと戦います。日本の初戦は3月6日のチャイニーズ・タイペイ戦となります。