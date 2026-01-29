【一気読み推奨！】『坂本ですが？』『斉木楠雄のΨ難』完結済みの名作ギャグ漫画特集！【Amazon Kindle 冬のまとめ買い】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では『坂本ですが？』『銀魂』など抱腹絶倒まちがいなしのギャグマンガが楽しめる！本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、まとめ買いできる完結済みの漫画を特集。この冬、漫画で笑って寒さを乗り切ろう！
この記事で紹介した本を読む
■坂本ですが? 全4巻
価格：2,456円（24ポイント還元）
坂本ですが? 全4巻
この物語は、とあるクール、いや、クーレストな高校生・坂本の学園生活を綴ったものである――。入学早々、クラスの、いや学校中の注目を集める一人の生徒がいた。その名は坂本（さかもと）。彼にかかれば、ただの反復横跳びは、秘技「レペティションサイドステップ」へと変貌し、上級生からの「パシリ」は、「おもてなし」へとクラスチェンジする。そんな彼のクールな一挙手一投足から、目が離せない。漫画誌ハルタで熱い注目を浴びる人気連載がついに単行本化！ 端整な絵柄で本物の笑いを生み出す新鋭・佐野菜見のデビュー作。肩パッドを巡る熱いほとばしりを描く読切「肩幅ひろし」を特別収録！
■斉木楠雄のΨ難 全26巻
価格：11,960円（130ポイント還元）
斉木楠雄のΨ難 全26巻
彼の名前は斉木楠雄、超能力者である。誰もが羨む才能も、本人にとっては災難を呼ぶ不幸の元凶。故に人前では力を封印、目立たず人と関わらずを心掛けてきた斉木だったが、何故かワケあり同級生が急接近!?
■男子高校生の日常 全7巻
価格：4,900円（49ポイント還元）
男子高校生の日常 全7巻
ネットで話題騒然となった、「男子高校生の日常」の単行本１巻がついに登場！ ショートギャグ１５本に加え、「お嬢様の日常」、描き下ろし「女子高生は異常」が収録され、読み応え十分な１冊です!!!
■増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和 全15巻
価格：8,145円（75ポイント還元）
増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和 全15巻
古今東西のネタを盛り込んだ、めくるめくギャグマンガ登場。うすた京介先生を始め各界から絶賛を受けたヘンテコワールドがキミの臓腑をじわじわ刺激する！ 伝説の読切「夢―赤壁の戦い―」「青春のしたたり」も収録！
■行け！稲中卓球部 全13巻
価格：10,296円（104ポイント還元）
行け！稲中卓球部 全13巻
熱血卓球少年竹田（巨根）率いる稲豊中学卓球部。前野は変態で井沢は『あしたのジョー』オタク。ハーフの田辺はワキガだし田中は大人しいがムッツリだ。そして稲中イチのモテモテ男である副部長・木之下。そんなキミョーでダメダメで愛すべき彼らの青春グラフィティー！
■銀魂 最初の50巻
価格：23,000円（250ポイント還元）
銀魂 最初の50巻
江戸では、突如宙から舞い降りた異人「天人」の台頭と廃刀令により侍が衰退の一途をたどっていた。しかし一人、侍の魂を堅持する男が…。その名は坂田銀時。甘党＆無鉄砲なこの男が、腐った江戸を一刀両断…するかも!?
※本ページで紹介する情報は、2025年1月29日15時現在のものです。
この記事で紹介した本を読む
■坂本ですが? 全4巻
価格：2,456円（24ポイント還元）
坂本ですが? 全4巻
■斉木楠雄のΨ難 全26巻
価格：11,960円（130ポイント還元）
斉木楠雄のΨ難 全26巻
彼の名前は斉木楠雄、超能力者である。誰もが羨む才能も、本人にとっては災難を呼ぶ不幸の元凶。故に人前では力を封印、目立たず人と関わらずを心掛けてきた斉木だったが、何故かワケあり同級生が急接近!?
■男子高校生の日常 全7巻
価格：4,900円（49ポイント還元）
男子高校生の日常 全7巻
ネットで話題騒然となった、「男子高校生の日常」の単行本１巻がついに登場！ ショートギャグ１５本に加え、「お嬢様の日常」、描き下ろし「女子高生は異常」が収録され、読み応え十分な１冊です!!!
■増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和 全15巻
価格：8,145円（75ポイント還元）
増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和 全15巻
古今東西のネタを盛り込んだ、めくるめくギャグマンガ登場。うすた京介先生を始め各界から絶賛を受けたヘンテコワールドがキミの臓腑をじわじわ刺激する！ 伝説の読切「夢―赤壁の戦い―」「青春のしたたり」も収録！
■行け！稲中卓球部 全13巻
価格：10,296円（104ポイント還元）
行け！稲中卓球部 全13巻
熱血卓球少年竹田（巨根）率いる稲豊中学卓球部。前野は変態で井沢は『あしたのジョー』オタク。ハーフの田辺はワキガだし田中は大人しいがムッツリだ。そして稲中イチのモテモテ男である副部長・木之下。そんなキミョーでダメダメで愛すべき彼らの青春グラフィティー！
■銀魂 最初の50巻
価格：23,000円（250ポイント還元）
銀魂 最初の50巻
江戸では、突如宙から舞い降りた異人「天人」の台頭と廃刀令により侍が衰退の一途をたどっていた。しかし一人、侍の魂を堅持する男が…。その名は坂田銀時。甘党＆無鉄砲なこの男が、腐った江戸を一刀両断…するかも!?
※本ページで紹介する情報は、2025年1月29日15時現在のものです。