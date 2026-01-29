Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では『坂本ですが？』『銀魂』など抱腹絶倒まちがいなしのギャグマンガが楽しめる！本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、まとめ買いできる完結済みの漫画を特集。この冬、漫画で笑って寒さを乗り切ろう！

■坂本ですが?　全4巻

価格：2,456円（24ポイント還元）



坂本ですが?　全4巻

この物語は、とあるクール、いや、クーレストな高校生・坂本の学園生活を綴ったものである――。入学早々、クラスの、いや学校中の注目を集める一人の生徒がいた。その名は坂本（さかもと）。彼にかかれば、ただの反復横跳びは、秘技「レペティションサイドステップ」へと変貌し、上級生からの「パシリ」は、「おもてなし」へとクラスチェンジする。そんな彼のクールな一挙手一投足から、目が離せない。漫画誌ハルタで熱い注目を浴びる人気連載がついに単行本化！ 端整な絵柄で本物の笑いを生み出す新鋭・佐野菜見のデビュー作。肩パッドを巡る熱いほとばしりを描く読切「肩幅ひろし」を特別収録！

■斉木楠雄のΨ難　全26巻

価格：11,960円（130ポイント還元）

斉木楠雄のΨ難　全26巻

彼の名前は斉木楠雄、超能力者である。誰もが羨む才能も、本人にとっては災難を呼ぶ不幸の元凶。故に人前では力を封印、目立たず人と関わらずを心掛けてきた斉木だったが、何故かワケあり同級生が急接近!?

■男子高校生の日常　全7巻

価格：4,900円（49ポイント還元）



男子高校生の日常　全7巻

ネットで話題騒然となった、「男子高校生の日常」の単行本１巻がついに登場！　ショートギャグ１５本に加え、「お嬢様の日常」、描き下ろし「女子高生は異常」が収録され、読み応え十分な１冊です!!!

■増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和　全15巻

価格：8,145円（75ポイント還元）

増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和　全15巻

古今東西のネタを盛り込んだ、めくるめくギャグマンガ登場。うすた京介先生を始め各界から絶賛を受けたヘンテコワールドがキミの臓腑をじわじわ刺激する！　伝説の読切「夢―赤壁の戦い―」「青春のしたたり」も収録！

■行け！稲中卓球部　全13巻

価格：10,296円（104ポイント還元）



行け！稲中卓球部　全13巻

熱血卓球少年竹田（巨根）率いる稲豊中学卓球部。前野は変態で井沢は『あしたのジョー』オタク。ハーフの田辺はワキガだし田中は大人しいがムッツリだ。そして稲中イチのモテモテ男である副部長・木之下。そんなキミョーでダメダメで愛すべき彼らの青春グラフィティー！

■銀魂　最初の50巻

価格：23,000円（250ポイント還元）

銀魂　最初の50巻

江戸では、突如宙から舞い降りた異人「天人」の台頭と廃刀令により侍が衰退の一途をたどっていた。しかし一人、侍の魂を堅持する男が…。その名は坂田銀時。甘党＆無鉄砲なこの男が、腐った江戸を一刀両断…するかも!?

