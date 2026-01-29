【対象搭乗期間 2026年1月30日（金）～】福岡⇔仙台線 ダブルマイル＆抽選キャンペーン開始！STARLINK MEMBERS限定

キャンペーンでもらえる特典は2つ

特典は大きく2つです。1つ目はダブルマイルで、対象期間中に福岡⇔仙台線へ搭乗すると、通常の搭乗マイルに加えて同数のボーナスマイルが上乗せされます。

たとえば片道の搭乗で通常300マイルが付く条件なら、追加でも300マイルが付くイメージです。複数回搭乗する場合も、片道ごとに対象になるため、往復や出張の重なりがあるほど効率が上がります。

2つ目は抽選特典で、キャンペーン参加者の中から5名に5000マイルがプレゼントされます。マイルは特典航空券との交換などに使えるので、当たれば次の旅の選択肢が一気に広がります。



対象期間と条件 エントリーと搭乗の両方が必要

このキャンペーンはSTAR LINK会員限定です。STAR LINKは入会金・年会費がかからないマイレージプログラムなので、対象路線に乗る予定があるなら先に入会しておくとスムーズです。

重要なのは、搭乗するだけでは対象にならず、キャンペーンページからのエントリーが必要な点です。エントリーと搭乗の順番は問われないため、先に予約してからエントリーしても問題ありません。

期間は次の通りです。エントリー期間は2026年1月16日から4月28日まで、対象搭乗期間は2026年1月30日から4月28日までです。予約日や発券日は問われないので、すでに予約済みの搭乗でも期間内のフライトなら対象になり得ます。対象運賃は、マイル積算ができるスターフライヤーの運賃です。



取りこぼしを防ぐための注意点 付与時期と事後登録の期限

ボーナスマイルは通常の搭乗マイルとは別枠で、2026年6月下旬までに自動で積算される予定です。すぐに増えないので、交換を急いでいる人は時期を見込んで計画を立てると安心です。

また、搭乗後にマイルを付ける事後登録をする場合は期限があります。WEB登録でも郵送でも、2026年5月15日までに申請し到着したものが対象とされています。出張でバタバタしがちな人ほど、搭乗後は早めにマイル反映を確認しましょう。

そのほか、VEGA・ALTAIR会員向けのステイタスボーナスマイルは「ダブルマイルの計算」には含まれません。日付をまたぐ便は出発日基準です。欠航や機材変更などで便や運賃が変わった場合は、実際に搭乗した便・運賃が対象になります。

さらに景品表示法の定めにより、同時期の別キャンペーンに当選できない場合がある点も押さえておくと安全です。マイル特典の権利は譲渡や換金ができません。



福岡⇔仙台に乗るなら、出発前にエントリーしてマイルを賢く増やそう

福岡⇔仙台線の利用予定があるなら、今回のダブルマイルは最も手軽なマイル加速策です。やることは、STAR LINKに入会し、期間内にエントリーして搭乗するだけです。

特典の付与は6月下旬までに行われる予定なので、貯めたマイルの使い道も合わせて考えておくと楽しみが増えます。移動そのものを「次の旅の原資」に変える感覚で、取りこぼしなく活用してみてください。



