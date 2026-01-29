結婚するなら、スマホプランも一本化！y.u mobileで固定費を削減できる理由とは？

夫婦で見直したい「通信費」。月に1万円以上かかることも

大手キャリアを使い続けていると、スマホ1台あたりの月額料金は平均で5,000円～8,000円前後。それが夫婦2人分となれば、月に1万円以上が当たり前のようにかかってしまいます。

通話はLINEなどの無料アプリを使う機会が多くなり、動画もWi-Fi環境で見ることが増えた今、「本当にそのプラン、必要？」と疑問を感じることもあるはずです。結婚を機に支出のバランスを見直す中で、スマホ料金の最適化は見逃せないポイントです。



「シェア U-NEXTプラン」なら、2人でギガを分け合えて経済的

y.u mobileには、夫婦や家族での利用に最適な「シェア U-NEXTプラン」が用意されています。20GB（※最大50GB）までの通信容量を最大4人で分け合えるのが特長です。

動画配信サービス「U-NEXT」（※）もセットになっており、映画・ドラマ・アニメなどのコンテンツが見放題。エンタメを楽しみながら、通信費も節約できるのは、忙しい共働き夫婦にとって大きなメリットです。現在のプランは図表1の通りです。

※U-NEXTは映画やドラマ、アニメ、バラエティーといった幅広いジャンルの動画コンテンツに加え、電子書籍までも楽しめる、国内最大級の動画配信サービス。

図表1

プラン 料金 容量 シェア U-NEXT ・音声：4,170円・データSMSあり：4,082円・データSMSなし：3,950円 20GB（最大50GB※1）

筆者作成

※1 「最⼤30GB」「最⼤50GB」は、y.u mobileで実施している「ギガ倍増特典」の適用に加え、毎⽉付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使って10GBチャージをした場合。

⾳声通話SIMについては2枚⽬までは追加料⾦なしで利用（※）できるので、1人あたり月額2,085円（4,170円÷2）で使用できます。

※注意点として、データSIMの場合は追加料金がかかります。「SMSあり」は月額462円、「SMSなし」は月額330円。

追加SIMは3枚まで追加可能なので、最大4名（契約者1人＋追加SIM3枚）まで利用できるシェアプランになっています。 また当面の間、「ギガ倍増特典」というお得な施策が実施されており、以下のように契約プランのギガが倍増します。



＜シェア U-NEXT（20GB）＞プラン

ギガ20GB+倍増特典ギガ20GB＝40GB

適用日：毎月1日（開通翌月から順次付与）

実施期間：2025年4月1日～（終了日未定）

※ギガ倍増特典については予告なく変更、終了される場合があります。また適用について注意事項がありますので、詳しくはy.u mobileの該当ページをご確認ください。



夫婦で使えば、スマホ代＋動画代が1人あたり約2,000円！

夫婦でy.u mobileの「シェア U-NEXT」プランを使うと、どれくらいお得かを以下のケースで考えてみます。



＜一般的な大手キャリアでのスマホ代とU-NEXTをそれぞれ単体で契約した場合＞ aさん スマホ代約5,000円＋U-NEXT月額2,189円＝7,189円

bさん スマホ代約4,000円＋U-NEXT月額2,189円＝6,189円

合計 13 ,378円（1人当たり6,689円）

上記のような場合、2人でy.u mobileの「シェア U-NEXT」プランに変更すると、月額料金を大きく削減できます（図表2）。

図表2



このように見てみると、いかにy.u mobileの「シェア U-NEXT」プランがお得であるかがわかります。

さらに、毎月1,200円分のU-NEXTポイントが付与されるため点も見逃せません。ポイントは、新作映画のレンタルや書籍購入に使えるほか、y.u mobileのギガチャージにも活用できますので、そのような点もお得です。

お互いに映画好き・アニメ好きなど趣味が合う夫婦であれば、共通のエンタメ環境をスマホと一緒にまとめられて、大きなメリットになるでしょう。



ギガの無駄ナシ。使い切れなくても繰り越し可能！

y.u mobileのもう一つの特長は、「ギガの永久繰り越し」が可能な点です。

一般的なスマホプランでは、当月中に使い切れなかったギガは翌月に繰り越せたとしても、その翌月には消滅してしまうことが多いです。

しかしy.u mobileでは、最大100GBまで無期限で繰り越しができます。仕事や外出の少ない月はギガをためておき、旅行や帰省のタイミングで活用するといった柔軟な使い方が可能です。ライフスタイルに合わせて無駄なく使える点は非常にありがたい機能です。



急なギガ不足にも対応。チャージが格安！

家でゆっくり動画を見たり、家族や友人とお出掛けしたり、写真をたくさん撮ってSNSに投稿したりと、何かと通信量が増えがちです。

しかしそんな場合でも、y.u mobileなら安心。追加チャージがとてもリーズナブルに設定されており、1GBあたり330円（税込）。10GBまとめて購入すれば1,200円（税込）と、1GBあたり120円で済みます。

大手キャリアでは1GBで1,000円前後かかることもあるため、圧倒的にお得です。しかも、チャージしたデータも永久繰り越しの対象になるため、使い切れなくても無駄になりません。



まとめ

通信費は削減効果が出やすい分野のひとつです。y.u mobileの「シェア U-NEXT」なら、プランがわかりやすく、料金もお手ごろです。ギガの永久繰り越しやU-NEXTポイントの活用など、日常生活をより快適にしてくれる仕組みが整っています。

