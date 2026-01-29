「コアラのマーチスタジアム」（提供写真）

【モデルプレス＝2026/01/29】株式会社ロッテが、宮崎県都城市の「都城運動公園」内3施設におけるネーミングライツ優先交渉権を取得。2月1日より、「都城コアラのマーチスタジアム」「都城パイの実ドーム」「都城クーリッシュブルペン」として、運用を開始することを発表した。

◆ロッテ「都城運動公園」3施設のネーミングライツ獲得


本公園は、2025年2月より同じロッテグループである千葉ロッテマリーンズがキャンプ地として利用。ロッテは本ネーミングライツの取得を通じて、千葉ロッテマリーンズとともに都城市のさらなる活性化に貢献していく。

◆ネーミングライツ概要


【都城運動公園 野球場】
コアラのマーチスタジアム（規模：両翼99ｍ、センター122ｍ、観客席数：内野3000人、外野3000人）

【都城運動公園 屋内競技場】
パイの実ドーム（面積：4,464.73平方メートル ）

【都城運動公園 投球練習場】
クーリッシュブルペン（面積：723.43平方メートル ）

