宮崎・都城運動公園野球場が「コアラのマーチスタジアム」に ロッテがネーミングライツ取得
【モデルプレス＝2026/01/29】株式会社ロッテが、宮崎県都城市の「都城運動公園」内3施設におけるネーミングライツ優先交渉権を取得。2月1日より、「都城コアラのマーチスタジアム」「都城パイの実ドーム」「都城クーリッシュブルペン」として、運用を開始することを発表した。
【写真】「コアラのマーチスタジアム」「パイの実ドーム」「クーリッシュブルペン」誕生
本公園は、2025年2月より同じロッテグループである千葉ロッテマリーンズがキャンプ地として利用。ロッテは本ネーミングライツの取得を通じて、千葉ロッテマリーンズとともに都城市のさらなる活性化に貢献していく。
【都城運動公園 野球場】
コアラのマーチスタジアム（規模：両翼99ｍ、センター122ｍ、観客席数：内野3000人、外野3000人）
【都城運動公園 屋内競技場】
パイの実ドーム（面積：4,464.73平方メートル ）
【都城運動公園 投球練習場】
クーリッシュブルペン（面積：723.43平方メートル ）
