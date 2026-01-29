木村沙織、2歳息子への手作りキャラ弁公開「食べるのもったいないくらい可愛い」「息子さん喜びそう」と反響
【モデルプレス＝2026/01/29】元バレーボール女子日本代表で、現在はタレントとしても活躍する木村沙織が1月28日、自身のInstagramを更新。息子への手作り弁当を公開した。
【写真】39歳元バレー選手「クオリティ高い」2歳息子のための人気キャラモチーフ弁当
木村は「＃2歳児お弁当」と息子のために手作りした弁当の写真を投稿。任天堂のゲームシリーズ「スーパーマリオ」に登場するキャラクター・クリボーをひき肉やのりで完成度高く表現した弁当を披露した。炒り卵や焼きそば、ブロッコリーとともに添えられた春巻きについては「冷凍食品の春巻きだけ残す（手抜きはバレるっと）」とお茶目につづっている。
また「冬休み明けから、幼稚園行くときまた泣くようになっちゃって少し心配してたけど 参観日の今日、隠れて様子見に行ったらまったく問題なくイキリ倒してた」と息子の成長も記した。
この投稿は「食べるのもったいないくらい可愛い」「栄養満点で彩りも綺麗」「息子さん喜びそう」「愛情たっぷり」「クオリティ高い」と反響を呼んでいる。
木村は、2016年12月31日に元バレーボール選手の日高裕次郎との結婚を発表。2023年2月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
◆木村沙織、2歳息子へのキャラ弁披露
◆木村沙織の投稿に「食べるのもったいないくらい可愛い」と反響
