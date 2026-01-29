

King & Prince永瀬廉がMCを務める音楽トークバラエティ番組「ミュージックカプセル 〜人生の推しソング〜」（テレビ東京 毎週木曜日

深夜2時5分〜）の2月中に放送されるゲストが発表された。

テレ東で、毎週木曜深夜2時5分より放送中の音楽トークバラエティ番組「ミュージックカプセル 〜人生の推しソング〜」。本番組は、「人生の推しソング」をテーマに、毎回幅広いジャンルからゲストを呼んで、ゲストの音楽体験や想い出を通して、その人の人生に寄り添った楽曲の魅力を紹介していく。ゲストの意外な一面を深掘りして、“人生を変える楽曲とは何か”をMC永瀬廉(King & Prince)と一緒に探求する『成長型音楽バラエティ』だ。

2月中に放送されるゲストを解禁

2月中に放送される「ミュージックカプセル」では、ゲストに柄本佑、紅ゆずる、高橋愛、天寿光希、戸塚純貴、MAZZEL(NAOYA、EIKI)を呼んで、音楽体験や想い出を通して、その人の人生に寄り添った楽曲の魅力や“人生を変える楽曲とは何か”を紹介してもらう。ゲストが出演する放送日については、番組公式SNSで随時お知らせする。

