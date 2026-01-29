予想しやすいパワー上昇 339psでも充分強力

新生スマートの旗振り役を担う、＃5。シングルモーターで339psのプロと、ツインモーターで646psのブラバスを試乗したが、AUTOCARとしては前者を推したい。

ファミリーSUVに、ランボルギーニ・ウルス級の大パワーを求める人は少ないはず。確かにアクセルペダルを蹴飛ばせば、信号ダッシュでBMW M3を凌駕する加速を楽しめ、その勢いは吐き気を誘うほど。そのかわり、価格が高く航続距離は短くなる。



コンフォート・モードなら後輪駆動となり、穏やかな＃5と同等の、落ち着いた移動もできる。発進加速のパワー上昇は線形的で予想しやすく、非常にスムーズ。それでいて、高速道路の追い越し車線でも、不満ないパワーを即座に展開できる。

他方、339psのプロは＃5で1番非力ながら、力強さは充分以上。0-100km/h加速は6.9秒でこなし、滑らかに速度を高め、プレミアム感も同等に備わる。後輪駆動で、濡れた路面ではトラクション・コントロールのお世話になるが。

驚くほどのヘアピンカーブでの安定性

重く大きな電動SUVながら、操縦性は優れる。ブラバス仕様でも＃5がワインディングのヒーローになることはないとしても、ヘアピンカーブでの安定性は驚くほど。ピタリとラインを保持し、ボディロールも想像以上に小さい。

コンフォート・モード時のステアリングは、かなりスロー。スポーツではクイックに転じ、適度に重く、意図通り正確にボディを導ける。カーブで気張りすぎると、スタビリティ・コントロールが即座に介入。アンダーステアが抑え込まれる。



ブラバスが履く21インチ・ホイールでも、乗り心地はしなやか。石畳や舗装のつぎはぎなどを静かにいなし、強い衝撃が車内へ届くことはなかった。

とはいえ、バランスに優れるのはプロの方。後輪駆動らしく素直で、意欲的な走りを味わえる。軽くない車重を支えるべく、サスペンションは引き締められているはずだが、快適性も褒められる。

航続距離は94.0kWhのプロ＋で589km

＃5の価格は、英国では4万3800ポンド（約911万円）から。そのプロ・グレードの航続距離は、463kmが主張される。価格を踏まえると物足りない距離かもしれないが、充分に速く装備も充実している。

最も訴求力の高いグレードは、ベースグレードの1つ上、プロ＋といえそうだ。94.0kWhの駆動用バッテリーに363psのシングルモーターという組み合わせの後輪駆動で、最大400kW以上の急速充電に対応する。



ツインモーターの最強仕様、四輪駆動のブラバスは5万1800ポンド（約1077万円）。航続距離はプロ＋の589kmに対し、539kmへ短くなる。

ひしめくライバルの中で高い競争力

既にスマートはひと回り小さい電動SUV、＃1と＃3をリリースしているが、＃5は最も訴求力に長けるように思う。ライバルの多いカテゴリーへ属するものの、パッケージングに優れパワートレインは洗練され、スタイリングの独自性も充分に感じられる。

実用性や電動パワートレインの能力、標準装備などを踏まえると、価格競争力は高いといっていい。タッチモニター重視のインターフェイスは、理想的ではないかもしれない。それでも、選びたいと思わせる魅力をしっかり獲得できている。



◯：従来的なSUVのプロポーションで優れた実用性 既存のプレミアムブランドに並ぶ技術水準や装備 運転しやすく洗練された走り

△：タッチモニターへ依存しすぎ 車重がかなり重い ブラバスを選ぶ理由が少ない

スマート＃5 ブラバス（英国仕様）のスペック

英国価格：5万1800ポンド（約1077万円）

全長：4705mm

全幅：1920mm

全高：1705mm

最高速度：209km/h

0-100km/h加速：3.8秒

航続距離：539km

電費：−km/kWh

CO2排出量：−g/km

車両重量：2378kg

パワートレイン：ツイン永久磁石同期モーター

駆動用バッテリー：94.0kWh

急速充電能力：426kW（DC）

最高出力：646ps

最大トルク：72.3kg-m

ギアボックス：1速リダクション／四輪駆動



