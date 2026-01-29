＃1より定まったデザイン的な独自性

全長4705mm、最高出力646psの電動SUVを、スマートだと感じるようになるまで、短くない時間は必要だろう。低燃費で小気味良い走りの小型車を得意としたブランドは、プレミアムSUVが主軸のメーカーへ生まれ変わった。

ロータスやMGも、大転換を遂げている。過去にすがる事はできない。メルセデス・ベンツとジーリー・ホールディングスによる共同経営の中で、市場規模の大きいカテゴリーでのラインナップ拡大は順調に進んでいる。これが、次代のスマートなのだ。



スマート＃5 ブラバス（英国仕様）

その旗振り役となるのが、今回試乗した＃5。デザイン的な独自性は、先に販売されている＃1や＃3より定まったといえる。プロポーションは従来的ながら、フォルムは特徴的でもある。前後に配された楕円4灯のマーカーなど、ライトの処理にも個性を感じる。

全長は4705mmで、ライバルとなるのは、メルセデス・ベンツEQBやBMW iX3。それらと並んでも、劣らず都会的なSUVへ見えると思う。

急速充電は最大426kW ブラバスは総合646ps

スマートの強みとなるのが、電圧800Vで稼働する高度な電動パワートレイン。急速充電は、最大426kWと驚異的な速さを誇る。駆動用バッテリーは94.0kWhと大容量だが、理想的な環境なら10分程度で回復できる。

最もベーシックな＃5でも、稼働電圧は400Vで急速充電は150kW。バッテリーは74.4kWhへ小さくなるが、航続距離は463kmがうたわれる。実際のところ、350kW以上の電力を供給できる急速充電器は、英国ではかなり珍しい。



スマート＃5 ブラバス（英国仕様）

駆動用モーターは、お手頃なプロ・グレードではシングルの339ps。その上に363psの設定がある。パルスかサミット・エディションを選ぶと、ツインモーターになり総合587psへ上昇。ブラバス・グレードには、総合646psが与えられる。

想像以上に広々の車内 高級感の高い内装

車内は、想像以上に広々。従来のフォーツーのパッケージングから着想を得たとデザイナーは主張するが、納得できる。タイヤはボディの四隅に配され、駆動用バッテリーが敷かれるフロアは完全にフラット。スクエアなフォルムも、効果を発揮している。

乗員空間にはゆとりがあり、小物入れは合計32か所あるとか。身長175cmの筆者に運転席を合わせた状態で、その後ろの席へ座っても、膝前に20cmの空間が残されていた。荷室容量は630Lと広い。前方のボンネットを開くと、74Lの収納がある。



スマート＃5 ブラバス（英国仕様）

内装は、同クラスでは高級感が高い側。肌触りの良い素材が要所に用いられ、数は少ないが物理スイッチのタッチもソリッドで、配置も考えられている。家族4名での長距離移動を、快適にこなせるはず。

ちなみに、ブラバス仕様を選ぶと、カーボン風トリムやレッドのアクセントがあしらわれる。スポーティといえるが、通常の内装の方がプレミアム感は勝るように思う。

機能の殆どはモニター上で 助手席にも追加可

ダッシュボード中央には、13.0インチのタッチモニター。車載機能の殆どが集約されているが、エアコンやオーディオなど、主要な項目を悩まず操作でき好ましい。運転支援システムのオン／オフも、簡単にできる。運転中の視線移動は、短時間で済むはず。

助手席側の13.0インチ・タッチモニターは、中級グレードから標準装備。中国市場のニーズを反映したものだろう。走行中に隣で映画鑑賞されることへ、抵抗を感じるドライバーは少なくないはずだが。



スマート＃5 ブラバス（英国仕様）

インフォテインメント・システムのインターフェイスは、子ども向けのゲームのよう。画面に表示されるライオンのキャラクターは、基本的には愛嬌を振りまくだけ。4万ポンド（約832万円）以上の電動SUVに相応しいのか、疑問を抱いてしまう。

