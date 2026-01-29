ツーハッチ新作♡美尻も叶うBraJellyフリリアレース登場

補正力の高さとフェミニンなデザインで支持を集めるtu-hacci（ツーハッチ）から、新作ランジェリーが登場。今回発売されるのは、人気の脇肉撃退ブラ「BraJelly」シリーズの新デザインと、おそろいで楽しめるヒップライン形成ショーツ。補正下着に見えない軽やかさと、日常使いしやすい快適さを両立し、自然体のボディラインを美しく整えてくれます。毎日の下着選びが楽しくなる注目の新作です。

補正見えしないBraJelly新作

《BraJelly》フリリアレースブラは、スイートピーモチーフの線画刺繍と透け感レースが印象的な新デザイン。

メッシュ素材の幅広サイドパネルとU字バック設計で、背中や脇のハミ肉をしっかり押さえ、ボディラインをなめらかに整えます。

カップ横とサイドのパワーネットが脇肉をバストへ集め、クロス設計により動いても美しいシルエットをキープ。取り外し可能なパッド付きで、細かなサイズ調整ができるのも魅力です。

《BraJelly》フリリアレースブラ＆ショーツ



価格：4,580円～

カラー：ブラック／ピンクベージュ／コーラル

サイズ：A70～G85

グンゼの補整インナー♡日常ケアで“締め付けない”スタイル維持術

美尻をつくる新作ショーツ

同時発売のフリリアレースヒップラインメイクショーツは、太ももとヒップの境目をなめらかに整える設計。立体的な後ろ身頃がヒップを包み込み、段差のない丸みのある美尻ラインを演出します。

深履きタイプで安定感のある穿き心地ながら、ブラとおそろいの華やかなレースデザインで気分もアップ。機能性ショーツ初心者でも取り入れやすい一枚です。

フリリアレースヒップラインメイクショーツ【ショーツ単品】



価格：2,280円

カラー：ブラック／ピンクベージュ／コーラル

サイズ：M・L・XL

上下で叶える理想シルエット

バストはBraJellyで立体的に、ヒップは形成ショーツでなめらかに。上下セットで着用することで、全身のバランスが整い、洋服のシルエットも美しく映えます。

補正力がありながら締めつけ感を抑えた設計なので、デイリー使いにもぴったり。デザイン性と機能性を両立したランジェリーは、毎日の自分磨きに心強い味方です♡

自然体で美しく、毎日を心地よく

ツーハッチの新作BraJellyは、補正下着の概念をくつがえす軽やかな着け心地と華やかさが魅力。バストもヒップも無理なく整え、自然体の美しさを引き出してくれます。

下着を替えるだけで、姿勢や気分まで前向きに。自分らしいボディラインを大切にしたい人にこそ選んでほしい、新定番ランジェリーです♪