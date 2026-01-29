ミラノ・コルティナ五輪が来月行われますが、将来が楽しみなスピードスケートの中学生選手が秋田市にいます。



もちろん夢はオリンピックの舞台に立つこと。



31日に始まる全国大会では表彰台の頂点を目指して練習を重ねています。

■東北大会記録更新で掴んだ全国切符

秋田市の中学3年生 齊藤悠斗さんです。



スピードスケートでは短距離種目にあたる500メートルと1000メートルの選手です。





■悩んで決めた進路は…

去年12月に行われた東北大会では、いずれの種目も大会記録を更新して優勝。全国への切符を手にしました。齊藤悠斗さん「もうやるしかないんだっていう気持ちで臨んだら、自分が思っているよりも、速くはないっすけど思っている以上のタイム出て、大会記録出てちょっとうれしかったっす」約1年前にインターハイに臨む4つ上の兄・匡哉さんを取材していた時の映像です。中学2年生ながらすでに高校生とまじって練習を重ねていました。兄弟ともに秋田のスピードスケート競技を引っ張っていく存在です。それから1年で齊藤さんの身長は6センチ伸びて182センチに。恵まれた体格とともに、鍛えてきた強靭な脚力が生み出すダイナミックな滑りが武器で、全国の頂点を見据えています。

高校受験シーズンが始まっていますが、齊藤さんは秋田県スケート連盟の後押しも受け、競技に専念できる北海道の学校、エリートアカデミーへの進学を決めています。



春からは国際大会での活躍を目指し専門的な育成プログラムが用意されます。



リンクを離れるとおとなしい性格だという齊藤さん。



でも、周りを気遣う思いやりにあふれていてクラスでは人気者です。



クラスメイト

「面白くて優しい子（ニヤッ）」

「彼はもう受験終わってるんですけど、受験終わってない僕たちのためにいっぱいアドバイスくれたり、仕事とかもいっぱい協力してくれるので本当に優しい人です」

「彼は稀代のスター者ですよ、スピードスケート界の」「オリンピック行くくらいの、ですかね」

齊藤悠斗さん

「…頑張ります」



スピードスケートを始めた兄をきっかけに6歳から競技をしている齊藤さん。



中学生になってからは進路で悩んできました。



齊藤悠斗さん

「秋田でスケートやりたいなっていうのは少しあったんですけど、やっぱり本当に夢を叶えたいんで、なのでそこで本当に、秋田で強くなれたし本当に支えてくれたコーチたちには感謝してるんですけど、やっぱり県外の方が、エリートアカデミーの方が絶対に自分が求めてる目標や夢の実現にちょっと近いのかなって思って」



少しでもタイムを縮めたい。



この3年間は体づくりにも徹底して取り組んできました。



記者

「給食だけじゃ足りない？」

齊藤悠斗さん

「足りないっすね、食べるようにはしてるんですけど給食でもまぁけど、“アスリート”なんで、いっぱい食べないといけないんで」

■家族の応援も力に 目標に向かって成長続ける若き“アスリート”

秋田を離れることにまだ少し不安も残っています。



それでも、ふるさとを誇りにいつか結果で恩返しすると心に決めています。



見守ってきた家族も、さらなる成長の期待を込めて齊藤さんの決断を後押ししました。



母・真澄さん

「目標をもってそこにね突き進むからね、親は本当になんかちょっとあれって思うときだけ口出しはするけれど、それ以外はもう本当に見守る感じで」「とりあえず万全の状態で送り出してあげられるように」



自分に厳しく、一つひとつ着実に目標をクリアしてきた若き“アスリート”。



いま掲げている目標は。



先月、500メートルと1000メートルでいずれも自己ベストを更新。



500メートルの記録は今年の中学生でナンバーワンです。



好タイムを弾みに、31日に始まる全国中学校スケート大会に臨みます。



齊藤悠斗さん

「自分のベストをまず出すことを第一に、その結果で優勝できたら一番うれしいです」「自分は秋田の選手としてこれからも頑張っていくので、しっかりオリンピックで活躍して、秋田県でもこんなすごい選手いるんだぞっていう、全国や世界にしっかり知らしていきたいなって思いました」



いずれは日の丸を背負う選手に。



コンマ1秒を争う世界でこれからも挑戦を続けます。



♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢



優勝への期待はもちろんですが今後の成長もとても楽しみですね。



全国大会は31日からで、齊藤さんが出場する種目は来月2日と3日に行われます。



全力を出し切れるよう応援しています。