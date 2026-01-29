県の北部を中心に平年を上回る雪が降り積もる中、雪国の暮らしについて考える催しが大館市で始まりました。



最新の除雪機械や技術などが紹介されていて、訪れた人の目を惹きつけていました。



大館市のニプロハチ公ドームなどを会場に始まった「ゆきみらい」。



雪に強いまちづくりや、雪の多い地域の活性化を図ろうと40年前から開かれています。



県内では、2013年の秋田市以来3回目の開催です。





最新の除雪機械が展示されているほか、実演も披露されました。こちらは、コンセントで充電ができる小型の除雪機です。リモコンを使って離れていても動かすことが可能です。狭いところはもちろん、屋根の下など危険なところでも安全に除雪することができるといいます。またドームの中では、除雪現場で活躍する最新技術や製品などが紹介されています。除排雪を行う作業員の担い手不足が深刻化する中、ICT＝情報通信技術で課題を克服しようとする取り組みも目立ちました。東京のIT企業が開発したシステムでは、GPSのデータをもとに除雪車の現在位置が運転席のモニターに表示されます。雪に隠れている道路の端などを確認しながら除雪することができ、作業の効率化や事故防止につながるといいます。秋田市から（ 建設機械関係）「いままでの除雪って技術に頼っている部分がすごく多かったので、それが誰にでも均等に同じようにできるっていうのがすごくいい部分かなと思います。それがあれば若い人、どんどん増えていくかなと思いました」北上市から（ 除雪も担う建設業）「毎日作業でやっているものが展示されていたり、新しい機械が展示されていたりするのですごくためになりましたし、今後の作業にも生かせるようにできればいいなとは思って見ていました」雪国の暮らしについて考える「ゆきみらい」は、30日まで大館市で開かれています。