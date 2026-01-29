¡Ö¤³¤ì¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¡©¡×°ì»ù¤ÎÊì...37ºÐ¸ÍÅÄ·ÃÍü¹áà·ãÊÑ¤Ö¤êá¤ËSNSÁûÁ³¡ª¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¡ÄÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¤Î¾×·â»Ñ¤Ë¡Öµ¤»ý¤Á¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤ï¡×
¶â¿§¥á¥Ã¥·¥åÆþ¤Ã¤¿¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ç¡Ä
¡¡½÷Í¥¤Î¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á(37)¤Îà¥¤¥á¡¼¥¸·ãÊÑá¤¹¤ë»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢È¿¶Á¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶â¿§¤Î¥á¥Ã¥·¥å¤¬Æþ¤Ã¤¿¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢ÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¸ÍÅÄ¡£4·î27ÆüÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡ÖÃÏ¹ö¤ËÂÄ¤Á¤ë¤ï¤è¡×¤ÎÍ½¹ðÆ°²è¤¬¸ø¼°X¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢2021Ç¯¤ËÀÂµî¤·¤¿Àê¤¤»Õ¡¦ºÙÌÚ¿ô»Ò¤µ¤ó(µýÇ¯83)¤ò±é¤¸¤ë¸ÍÅÄ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÍÂ¸À¼Ô¡¢½÷Äë¡¢ÍÅ²ø¡¢º¾µ½»Õ...¡© ¥á¥Ç¥£¥¢¤òÁà¤ê¡¢¹ñÌ±¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿½÷¤ÎÎ¢¤Î´é¤È¤Ï¡£ ¹õÅÉ¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤¬º£¡¢ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¡¢¸ÍÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¾×·â¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¡£
¡¡¸ÍÅÄ¤ÎÊÑËÆ¤Ö¤ê¤Ë¡Ö¤¨¡©¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À ¤ä¤Ï¤ê´ÝÍç¤Ë¤µ¤ì¤ë»þÂå¤Ê¤Î¤Í¡×¡Ö¤è¤¯ºÙÌÚÂ¦¤¬...¡×¡ÖÅÐ¾ì¤Î½Ö´Ö¡¢Ä»È©Î©¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤ï¡Á¡×¡Ö¥¾¥¯¥¾¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡¢¡¢¡×¡Ö¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¤µ¤ó¤ÎÇ÷ÎÏ¤â¤¹¤´¤¤¤Ê¡ª¡×¡ÖºÙÌÚ¿ô»Ò¤Î¥¯¥»¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤ÆÄ»È©¡¼¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¹¤´¤¤¹¶¤á¤Æ¤ë¡×¡Öµ¤»ý¤Á¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¡Á¡×¡ÖºÇ½é¤Ï¡Ø¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¤¬ºÙÌÚ¿ô»Ò¡©¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¬¥Ã¥Ä¥ê»Å¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤Þ¤¸¤«¤è¡£¡£¡£¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°ºÇ¹â¤ä¤Ê¡£¤ª¤£¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¡©¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¸ÍÅÄ¤Ï2015Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥¨¥¤¥×¥ê¥ë¥Õ¡¼¥ë¥º¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿¾¾ºäÅíÍû¤È20Ç¯·ëº§¤·¡¢23Ç¯¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¡£¸½ºß¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¡×(TBS)¤Ç¤Ï¸øÇ§²ñ·×»Î¤Î¹¬¸å°ì¹á¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£