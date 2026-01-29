¡ÖÃ»¤¹¤®¡Ä¡×Éã¤Ï¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î½ÐÀî¥¬¡¼¥ë¡¢ÄÍËÜÎøÇµÍÕà¥ß¥Ë¥¹¥«á¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¾åÉÊ¡×¡Ö¤ä¤Ð¤Ã¡ª¡×
Ã»¤¤¤¦¤¨¤Ë¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬Æþ¤ê¡Ä
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÍËÜÎøÇµÍÕ(21)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¾åÉÊ¤Ê»äÉþ¥³¡¼¥Ç¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»Ð¤¬¤ªÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç°ì½ï¤Ë¥é¥ó¥Á¤·¤¿Æü¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹õ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤òÊÒ¼ê¤Ë¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥Ë¥Ã¥È¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¡¢½Ä¤ÎÀÚ¤ì¹þ¤ß¤«¤é¤Õ¤È¤â¤â¤¬¥Á¥é¥ê¤È¤Î¤¾¤¯¹õ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÃÂÀ¸Æü¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¾åÉÊ¤Ê¥³¡¼¥Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÂç¿Í¤Îµ¤ÉÊ°î¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ð¤Ã¡ª¡×¡Ö¤ª»Ð¤µ¤óÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¥¹¥«¡¼¥ÈÃ»¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤«¤Í¡Ä¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¡ÖÈþµÓ¤À¤Í¡×¡ÖÃçÎÉ¤·»ÐËå¡×¡Ö¾åÉÊ¡×¡ÖÈþÈ©¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÄÍËÜ¤Ï¿ô¡¹¤ÎÌ¾½÷Í¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡Ö¥Û¥ê¥×¥í¥¿¥ì¥ó¥È¥¹¥«¥¦¥È¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡×¤Î2023Ç¯¡ÖÂè46²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ò¼õ¾Þ¡£25Ç¯4·î¤«¤é¡ÖÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆQ!¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¡Ö½ÐÀî¥¬¡¼¥ë¡×¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÄÍËÜ¤ÎÉã¤Ï1988¡Á90Ç¯¤Ë¹Åç¤ËºßÀÒ¤·¤¿Åê¼ê¤Ç¡¢°úÂà¸å¶¥ÎØÁª¼ê¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿ÄÍËÜÁ±Ç·¤µ¤ó¡£