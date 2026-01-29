¡Ö¥°¥ì¤Á¤ã¤Ã¤¿⁉¡×º£ÀÎàÀ®Ä¹¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡ª¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼ºåÅÄ¥Þ¥ê¥óÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö¾®³ØÀ¸¤Ç´û¤Ë´°À®¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¾¯½÷¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«?¡×
¡ÖÆ±¤¸¿Í¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤À®Ä¹¤Ö¤ê¡×¤ÎÀ¼
¡¡¾¼ÏÂ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÎºåÅÄ¥Þ¥ê¥ó(25)¤¬X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿³ØÀ¸»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥ï¥¤¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸ ¾Íè¤ÎÌ´AKB48 ¥ï¥¤¡¢¹â¹»2Ç¯À¸ ¾Íè¤ÎÌ´¥¹¥±¥Ð¥ó¡×¤È¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸¤È¹â¹»2Ç¯À¸Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£AKB48¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤Î»Ä¤ë¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î¼Ì¿¿¤È¡¢¸½ºß¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿¹â¹»2Ç¯À¸¤Îº¢¤Î¥¹¥±¥Ð¥ó¼Ì¿¿¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥×¥é¥¤¤Ë¤Ï¡Ö¥ï¥¤¡¢¸½ºß25ºÐ¡¡¾Íè¤ÎÌ´¡¡²Ç¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¾®³ØÀ¸¤Ç´û¤Ë´°À®¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¥°¥ì¤Á¤ã¤Ã¤¿⁉¡×¡Ö¾¯½÷¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«?¡×¡Ö¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤À¤È¥É¥¥Ã¤È¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÆ±¤¸¿Í¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤À®Ä¹¤Ö¤ê¡£ Ì´¤ÎÊÑ²½¤¬»þÂå¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡×¡Ö¿Ê²½¤ÎÊý¸þ¤¬Í½ÁÛ³°¤¹¤®¤Æ¹¥¤£÷¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£