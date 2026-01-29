「え、2倍？」「今なら間に合う」書き心地で選ばれてきたセーラー万年筆、この価格で選べるうちに
セーラー万年筆の一部万年筆が、2026年2月1日から価格改定を実施する。対象はエントリーモデルから定番、人気シリーズまで幅広く、なかには旧価格から最大200％ほどの価格に値上げするモデルも。「いつか買おう」と思っていた万年筆を、手に入れるなら今…。今回は、値上げ前に押さえておきたい主要モデルを中心に、価格の変化と特徴をまとめた。今ならまだ間に合う。
【写真】“定番”だからこそ、値上げ前に選びたい…価格が200％になる前にチェック
■ プロフィット スタンダード 万年筆
旧価格：22,000円 → 新価格：44,000円
セーラー万年筆の定番モデル。14金ペン先による安定した書き心地と、癖のないバランスが魅力だ。万年筆らしい筆記感をしっかり味わえる一本で、長く使える“基準”として選ばれている。
■ プロフィット カジュアル（ゴールドトリム／シルバートリム）
旧価格：8,800円 → 新価格：11,000円
軽量で扱いやすく、初めての万年筆として人気のモデル。セーラーらしい滑らかな書き味を気軽に楽しめるのが特徴だ。カラーバリエーションも豊富で、日常使いやサブ用途にも向いている。
■ プロフェッショナルギア（金・銀）万年筆
旧価格：38,500円 → 新価格：77,000円
フラットトップが特徴のセーラーを代表するシリーズ。21金ペン先によるしなやかな書き味が魅力で、筆圧の変化を素直に表現できる。実用性と所有感を兼ね備えた定番モデル。
■ SHIKIORI 四季織 雨音 万年筆
旧価格：44,000円 → 新価格：66,000円
日本の自然や季節をモチーフにした「四季織」シリーズの一本。落ち着いた色合いと上品な仕上げが特徴で、日常使いはもちろん、贈り物としても選ばれることの多いモデルだ。
■ ランコントル 万年筆
旧価格：24,200円 → 新価格：44,000円
コンパクトなサイズ感が特徴の万年筆。手の小さい人でも扱いやすく、携帯性にも優れている。軽やかな書き心地で、日記やメモなど日常の筆記に取り入れやすいモデル。
■ 長刀研ぎ 万年筆（シルバートリム）
旧価格：99,000円 → 新価格：121,000円
セーラー独自の「長刀研ぎ」ペン先を採用。書く角度や筆圧によって線幅が変化し、文字に自然な抑揚が生まれる。筆記表現を楽しみたい人に支持される玄人向けモデル。
■ プロフィット 蒔絵 万年筆（赤富士に鶴）
旧価格：88,000円 → 新価格：110,000円
日本の伝統技法・蒔絵で縁起の良い赤富士と鶴を描いた一本。職人の手仕事による繊細な意匠が特徴で、実用品でありながら工芸品としての価値も高いモデルだ。
万年筆は一度買えば長く使える道具だからこそ、迷っていた人にとっては価格改定前の今がチャンスとも言える。気になっていた一本があるなら、2月を迎える前にチェックしておきたい。
【写真】“定番”だからこそ、値上げ前に選びたい…価格が200％になる前にチェック
■ プロフィット スタンダード 万年筆
セーラー万年筆の定番モデル。14金ペン先による安定した書き心地と、癖のないバランスが魅力だ。万年筆らしい筆記感をしっかり味わえる一本で、長く使える“基準”として選ばれている。
■ プロフィット カジュアル（ゴールドトリム／シルバートリム）
旧価格：8,800円 → 新価格：11,000円
軽量で扱いやすく、初めての万年筆として人気のモデル。セーラーらしい滑らかな書き味を気軽に楽しめるのが特徴だ。カラーバリエーションも豊富で、日常使いやサブ用途にも向いている。
■ プロフェッショナルギア（金・銀）万年筆
旧価格：38,500円 → 新価格：77,000円
フラットトップが特徴のセーラーを代表するシリーズ。21金ペン先によるしなやかな書き味が魅力で、筆圧の変化を素直に表現できる。実用性と所有感を兼ね備えた定番モデル。
■ SHIKIORI 四季織 雨音 万年筆
旧価格：44,000円 → 新価格：66,000円
日本の自然や季節をモチーフにした「四季織」シリーズの一本。落ち着いた色合いと上品な仕上げが特徴で、日常使いはもちろん、贈り物としても選ばれることの多いモデルだ。
■ ランコントル 万年筆
旧価格：24,200円 → 新価格：44,000円
コンパクトなサイズ感が特徴の万年筆。手の小さい人でも扱いやすく、携帯性にも優れている。軽やかな書き心地で、日記やメモなど日常の筆記に取り入れやすいモデル。
■ 長刀研ぎ 万年筆（シルバートリム）
旧価格：99,000円 → 新価格：121,000円
セーラー独自の「長刀研ぎ」ペン先を採用。書く角度や筆圧によって線幅が変化し、文字に自然な抑揚が生まれる。筆記表現を楽しみたい人に支持される玄人向けモデル。
■ プロフィット 蒔絵 万年筆（赤富士に鶴）
旧価格：88,000円 → 新価格：110,000円
日本の伝統技法・蒔絵で縁起の良い赤富士と鶴を描いた一本。職人の手仕事による繊細な意匠が特徴で、実用品でありながら工芸品としての価値も高いモデルだ。
万年筆は一度買えば長く使える道具だからこそ、迷っていた人にとっては価格改定前の今がチャンスとも言える。気になっていた一本があるなら、2月を迎える前にチェックしておきたい。