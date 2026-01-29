「R―1グランプリ2026」準々決勝の結果が29日に発表され、準決勝に進出する35人が決まった。2009年の第7回王者・中山功太や、ZAZY、フリーアナウンサーの石井亮次も準決勝に進出した。

史上最多の6171人がエントリーした今大会で、準々決勝には122人が出場していた。準決勝は来月15日に東京で行われる。

【準決勝進出者】（エントリー順）

ヒロ・オクムラ、メガネロック大屋、真輝志、惹女香花、ZAZY、kento fukaya、栗尾真理、石井亮次、あぁ〜しらき、ホロッコ こまり、島田珠代、紺野ぶるま、かが屋 賀屋、ふかわりょう、しんや、おしみんまる、ななまがり 初瀬、ななまがり 森下、チャギントン、うちまつげ 内間、サツマカワRPG、さすらいラビー 中田、ナカヤ、ルシファー吉岡、ネコニスズ ヤマゲン、エアコンぶんぶんお姉さん、トンツカタン お抹茶、カラタチ 前田、渡辺銀次、ヨネダ2000 誠、今井らいぱち、中野なかるてぃん、九条ジョー、キンタロー。、中山功太（35人）

【主な落選者】

レインボー池田、コージー冨田、兼光タカシ、兼近大樹、バイク川崎バイク、レイザーラモンRG、岡野陽一、ヤナギブソン、ムーディ勝山、ネイビーズアフロはじり