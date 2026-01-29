２９日のフジテレビ「ぽかぽか」では、３児のママタレント３人がゲスト出演した。

山口もえ、ギャル曽根、近藤千尋が登場。近藤千尋には、２０１５年に結婚したジャングルポケット太田博久から番組に不満通報があり、「突然住所と『いまからここに来て』とメッセージが送られてきて、そこへ行くと『ここに住みます』と告げられます。突然引っ越すのはやめてください」と太田の訴えが紹介されると、スタジオに「ええーっ！？」「すごい」と驚きの声があがった。

近藤は笑いながら「これは付き合ってる頃からそうなんですけど、私がひーぼぉくんの家に転がり込んで、ひーぼぉが仕事行った後に、なんかこの部屋ちょっと狭いなと思って」と説明し、その日のうちに物件を探して、翌日に内見して契約したと説明。

「すごい！」と声があがり、太田に相談は？と聞かれると「まったく相談なしで」とし、その時は太田が「僕も住みたかったんだよね」と応じてくれたと笑わせた。

さらに「この間、引っ越したマンションも」として、引っ越したくなって近所に住む山口もえの自宅から「徒歩５分以内」を条件に探したらしく、結局、近所に物件を見つけるなり速攻で契約し、太田に対しては「その時も同じでした」と驚かせた。

山口も「夜中に物件見つけて、次の日の朝には不動産屋に連絡してて、見に行ってすぐ決めましたって言ってたから、すごいんです」と証言していた。