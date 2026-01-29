お笑いコンビ・マシンガンズがパーソナリティを務める『マシンガンズの働きタイミー』（文化放送・火曜21時30分～22時）。1月27日の放送では、年賀状や鏡餅など、年始めいた話題をいくつか取り上げた。

1月半ば、まだいくらか新年の気配が残る時期。

マシンガンズ両名も、まだ仕事現場で「あけましておめでとうございます」を言い合うことがあるという。

とはいえ番組では「1月15日を過ぎたら新年の挨拶は終わりにしよう」「お年玉ハガキの抽選も済むし」という流れに。

滝沢「最近は新年のハガキも来なくなったな」

西堀「やっぱ出さなくなったしな」

滝沢「いらないし。来たら来たで返さなくちゃいけないしな」

西堀「喪中の挨拶をもらって、それをきっかけに辞めちゃうんだよ。（相手が喪中なのは）あれ、今年だっけ？って」

学生がよくやるアルバイトとして「年賀状の仕分け」も話題に上った。

滝沢「その文化がなくなった分、今学生さんは何のアルバイトやってるんだろうな？」

西堀「俺は餅屋のアルバイトやってた。鏡餅作ってた。餅屋の親父が、昼飯にラーメン頼むと餅をラーメンに入れてくるんだよ。いっぱい食えーって」

滝沢「それは独特の味だろうな……」

この時期になると、たびたび話題になる「餅の消費」については……

西堀「うちは夫婦二人だからさ。買ったけど食わんな、餅」

滝沢「え、そう？ 俺めちゃくちゃ食うわ。好きだよ、美味いし。差し入れ餅にしてほしいもん。醤油つけて炙りたい」

西堀「ごはんでいいじゃん」

滝沢「ごはんにはごはんの美味しさがあるし、餅には餅の美味しさがあるんだよ」

西堀「餅って何食ってるかいまいちわかんなくない？」

滝沢「えー、せんべいも嫌い？」

西堀「せんべいは普通」

滝沢「ごめん、俺が聞いたけど何も実にならない話題だったわ……」