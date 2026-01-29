山形県内の公立高校前期A日程の内定者数 全日制1777人定時制9人
山形県内は2025年から仕組みが大きく変わった公立高校入試のうち、「前期入試」のA日程の合格内定者が29日に通知されました。
県内の公立高校入試は2025年から「前期」と「後期」の2回の受験機会を設ける形に変更されました。
このうち、面接や作文などを行う特色入試の「前期」はA日程とB日程の2つがあり、20日、全日制と定時制の合わせて36校でA日程の試験を実施しました。
およそ2130人の募集に対し、2288人が志願しました。
このうち、29日に発表された合格内定者数は全日制が1777人、定時制が9人でした。
全日制で最も倍率が高かった山形東の探究科は4人、普通科は8人が内定しています。
2番目に志願倍率が高かった山形西の普通科は18人です。
山形工業は各科で20人となっています。
山形中央は普通科が32人、スポーツ科が68人です。
上山明新館は食料生産科と情報経営科でそれぞれ17人となっています。
天童の普通科は42人です。
山辺は倍率が高かった看護科で20人です。
寒河江は普通科探究コースで12人です。
寒河江工業は志願者全員が内定となっています。
谷地と左沢も志願者全員が内定しています。
村山産業はみどり活用科で20人です。
北村山の総合科は9人です。
2026年4月に開校する新庄志誠館は普通科が60人、探究科が29人です。
新庄神室産業は農産活用科が19人です。
米沢東の普通科は56人です。
米沢鶴城の商業科は40人です。
置賜農業は各科で志願者全員が内定しています。
長井の普通科探究コースは12人です。
南陽の普通科は62人、高畠の総合科は20人です。
長井工業は全ての科で志願者全員が内定しています。
荒砥の総合科も志願者全員が内定しています。
鶴岡工業の建築科は20人です。
鶴岡中央の普通科は60人です。
加茂水産は16人です。
庄内総合は24人です。
酒田東は普通科で54人、探究科で20人です。
酒田光陵は普通科で40人、ビジネス流通科で20人です。
遊佐の総合科は14人です。
定時制課程では、米沢鶴城と庄内総合が志願者全員の内定となっています。
前期入試のB日程の試験は2月3日に行われ、結果は2月12日に通知されます。
その後、3月中に後期入試が行われ、最終的な合格発表は3月17日です。