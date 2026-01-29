山形県内は2025年から仕組みが大きく変わった公立高校入試のうち、「前期入試」のA日程の合格内定者が29日に通知されました。



県内の公立高校入試は2025年から「前期」と「後期」の2回の受験機会を設ける形に変更されました。

このうち、面接や作文などを行う特色入試の「前期」はA日程とB日程の2つがあり、20日、全日制と定時制の合わせて36校でA日程の試験を実施しました。

およそ2130人の募集に対し、2288人が志願しました。

このうち、29日に発表された合格内定者数は全日制が1777人、定時制が9人でした。





各高校の内定者数です。全日制で最も倍率が高かった山形東の探究科は4人、普通科は8人が内定しています。2番目に志願倍率が高かった山形西の普通科は18人です。山形工業は各科で20人となっています。山形中央は普通科が32人、スポーツ科が68人です。上山明新館は食料生産科と情報経営科でそれぞれ17人となっています。天童の普通科は42人です。山辺は倍率が高かった看護科で20人です。寒河江は普通科探究コースで12人です。寒河江工業は志願者全員が内定となっています。谷地と左沢も志願者全員が内定しています。村山産業はみどり活用科で20人です。北村山の総合科は9人です。2026年4月に開校する新庄志誠館は普通科が60人、探究科が29人です。新庄神室産業は農産活用科が19人です。米沢東の普通科は56人です。米沢鶴城の商業科は40人です。置賜農業は各科で志願者全員が内定しています。長井の普通科探究コースは12人です。南陽の普通科は62人、高畠の総合科は20人です。長井工業は全ての科で志願者全員が内定しています。荒砥の総合科も志願者全員が内定しています。鶴岡工業の建築科は20人です。鶴岡中央の普通科は60人です。加茂水産は16人です。庄内総合は24人です。酒田東は普通科で54人、探究科で20人です。酒田光陵は普通科で40人、ビジネス流通科で20人です。遊佐の総合科は14人です。定時制課程では、米沢鶴城と庄内総合が志願者全員の内定となっています。前期入試のB日程の試験は2月3日に行われ、結果は2月12日に通知されます。その後、3月中に後期入試が行われ、最終的な合格発表は3月17日です。